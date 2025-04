Kreuzers noch emotionalere Rückkehr zu Dynamo

Kreuzer: "Natürlich, das mache ich seit meinem Abgang. Ich war auch häufiger schon da, weil ich auch privat noch viele Freunde in Dresden habe. Was da passiert, macht den schwarz-gelben Teil meines Herzens sehr glücklich."

TAG24: Sie verfolgen also auch, was für Dynamo dieses Jahr möglich ist?

Niklas Kreuzer (l.) weiß, wie sich ein Aufstieg mit Dynamo anfühlt. © Lutz Hentschel

TAG24: Aber ausgerechnet die SGD könnte jetzt Sandhausens Abstieg besiegeln …

Kreuzer: "Ich bin zwar ein großer Fan von Dynamo, aber in diesen 90 Minuten bin ich Spieler des SV Sandhausen. Das ist für uns eine brandgefährliche Situation. Das ist die letzte Chance, an den Nichtabstiegsplätzen zu schnuppern. Da muss man kein Prophet oder Träumer für sein. Wir müssen alle Spiele gewinnen, wissen aber auch, dass das mit den Fans und der Heimstärke keine leichte Aufgabe wird. Osnabrück hat aber gezeigt, dass es möglich ist."

TAG24: Muss man den ein oder anderen Spieler auf die Atmosphäre im Rudolf-Harbig-Stadion vorbereiten?

Kreuzer: "Wenn es in unserer Mannschaft an etwas nicht mangelt, dann ist es Erfahrung. Da haben schon viele mal in Dresden gespielt, auch noch gegen mich. Die wissen, was sie erwartet. Vielleicht ist es für Jakob Lewald oder mich noch ein bisschen einfacher, weil wir es intensiver kennen. Aber wenn die Atmosphäre vor dem Spiel Thema ist, können wir berichten."

TAG24: Bei der ersten Rückkehr gab's auch einige Pfiffe. Bekommen Sie das mit, tut das weh?

Kreuzer: "Nein, tut es nicht. Ich habe zum Verein, zur Stadt und zu den Mitarbeitern ein gutes Verhältnis. Die Pfiffe sind eher eine Momentaufnahme, sollen wohl eher zeigen, dass sie mir für das Spiel nichts Gutes wünschen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass ich über die Jahre auch immer positives Feedback bekommen habe. Die eigene Mannschaft steht da im Vordergrund, da wird kein Gegenspieler herzlich empfangen. Das ist völlig in Ordnung."

TAG24: Was wünschen Sie sich für den Samstag?

Kreuzer: "Natürlich einen Sieg für uns. Ich weiß, dass das die letzte Chance ist für uns, nach all der Scheiße im letzten halben Jahr noch am Leben zu bleiben und Energie freizusetzen. Auswärts in Dresden ist wohl das schwerste Spiel der Saison. Das wissen wir. Natürlich will ich das Spiel gewinnen, auch weil ich weiß, dass die SGD unabhängig von unserem Spiel am Ende aufsteigen wird."