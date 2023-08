Hodentumor bei Niklas Kreuzer: Schock-Diagnose für HFC-Profi

Und er fügte an: "Wir sind fest davon überzeugt, dass Niklas den gleichen Kampfgeist und die Entschlossenheit, die er auf dem Spielfeld zeigt, auch im Umgang mit dieser Herausforderung an den Tag legen wird."

"Diese Nachricht trifft den Verein tief. Die Gesundheit und das Wohlergehen unserer Spieler stehen für uns immer an erster Stelle. Wir unterstützen Niklas in jeder Hinsicht, sei es bei der medizinischen Behandlung, der psychologischen Betreuung oder der Organisation von Unterstützungsmaßnahmen", erklärte Halle-Sportdirektor Thomas Sobotzik (48) im Statement des Drittligisten.

In ganzen 183 Pflichtspielen stand Niklas Kreuzer (30) für Dynamo auf dem Platz. © Lutz Hentschel

Kreuzer stand am 1. Spieltag beim 2:1-Sieg der Hallenser noch in der Startelf und bereitete gegen Essen einen Treffer vor.

Vor seiner Zeit in Sachsen-Anhalt spielte er von 2013 an fast acht Jahre lang für Dynamo Dresden, stieg 2016 und 2021 mit der SGD in die zweite Liga auf. In 157 Punktspielen für die Schwarz-Gelben traf er sechsmal. Nach dem zweiten Aufstieg ging er nach Halle.

Jetzt drückt ihm das gesamte Dynamoland die Daumen, dass er seine Krankheit besiegt, wieder ganz der Alte wird und bald auf den Rasen zurückkehren wird.

Inzwischen haben sich auch die Schwarz-Gelben auf ihrem offiziellen Instagram-Account mit Genesungswünschen zu Wort gemeldet. "Viel Kraft und alles Gute! Die Sportgemeinschaft steht hinter dir", hieß es in der Story der Elbstädter.

Originalmeldung von 14.54 Uhr, aktualisiert 15.14 Uhr.