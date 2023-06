Kristian Walter neuer Kaderplaner bei Hansa Rostock: Fischt er auch bei Dynamo?

Dresden/Rostock - Kristian Walter (38) ist angekommen an der Küste. Mit Janik Bachmann (27, Sandhausen) und Serhat-Semih Güler (25, Wuppertal) hat er seine ersten beiden Neuzugänge für Zweitligist Rostock an Land gezogen. Damit wird er noch nicht alles im Kescher haben, was Verstärkungen betrifft. Ob er auch bei seinem Ex-Verein Dynamo Dresden fischen geht?