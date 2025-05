Bilanz der TAG24-Noten: Er ist Dynamos Spieler der Saison

Dresden - Auf den ersten Blick sicherlich etwas überraschend, auf den zweiten nicht mehr ganz so: Lars Bünning war nach TAG24-Noten der beste Dynamo der Saison. Im August 2023 noch von Markus Anfang (50) von Kaiserslautern nach Dresden geholt, ist der 27-Jährige längst ein fester Anker in der Mannschaft geworden. Einer, der vorangeht.

Ab der Partie gegen 1860 München war er wieder gesetzt, fehlte nur noch aufgrund seiner zehnten Gelben in Mannheim - diese 90 Minuten verbrachte er im Dynamo-Block.

Für ihn kam David Kubatta (21), der machte seine Sache ausgezeichnet, und Bünning blieb bis Anfang Februar der Startelf fern. "Er hat sich eingefügt, hat nicht gemurrt, trotzdem weiter gepusht", lobt auch Trainer Stamm die Einstellung von Bünning in dieser Zeit.

Dass er mannschaftsdienlich ist, bewies er vor allem in der Endphase der Hinrunde. Nach seiner fünften Gelben Karte war er fürs Spiel in Sandhausen gesperrt.

Der Innenverteidiger erwies sich als ordentliches Feierbiest. © Lutz Hentschel

Mit dem Abpfiff der Partie beim Waldhof und dem letzten Spiel gegen Unterhaching erlebte er dann Dinge, die er in seinem Leben nicht vergessen wird. Auf nahezu jedem Party-Foto und auf vielen Video-Sequenzen ist der 1,88-Meter-Mann vorn dabei.

Busfahrt nach Hause, Empfang am Trainingszentrum, Aufstiegsfeier, das Spalier vor Haching, zum Abschluss auf dem Zaun am K-Block. "Das war einfach nur besonders. Ich habe auch mit Jungs aus der Mannschaft gesprochen, ich weiß gar nicht, wann ich anfangen soll, das alles zu verarbeiten. Das werde ich einfach nicht schaffen", gesteht Bünning.

Er hatte seinen Dank an die Fans schon auf seinem privaten Instagram-Kanal verbreitet, die Atmosphäre rund um den Verein in den höchsten Tönen gelobt und geschwärmt. "Das Einzige, was wir tun konnten, war, erfolgreich Fußball zu spielen. Das haben wir getan. Das tat sehr gut, das zurückzugeben."

Von der Balearen-Tour sind Bünning und Co. zurück, jetzt geht es privat noch ein paar Tage in den Urlaub. "Da kommt die Zeit, das alles zu realisieren. Ich werde mir noch mal alle Foto und Videos anschauen, alle Nachrichten beantworten." Da hat er zu tun.