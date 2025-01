Letzte Horror-Rückrunde ab jetzt tabu: Dynamo-Coach Stamm blickt nur nach vorn

Dresden - Erinnerungen sind unerwünscht. Sie sollen nicht auftauchen, beiseite geschoben werden. Der Blick zurück - bei Dynamo Dresden ist er verpönt. Vor allem, wenn es um die Rückrunde der Vorsaison geht. Trainer Thomas Stamm (41) will keine Fragen dazu mehr beantworten. Nun sagt er auch, warum.

Thomas Stamm (41, l.) zeigt es seinem Keeper Tim Schreiber (22) an: Der Dynamo-Blick geht nur nach vorn. © Lutz Hentschel

Natürlich hat sich der 41-Jährige mit dem Thema beschäftigt, wieso Dynamo - damals unter Markus Anfang (50) - die Rückrunde so vergeigte. Er sprach es auch im Camp in Lara beim Sponsorenabend an.

"Das sind alles erfolgreiche Unternehmer und Geschäftsleute. Ich wollte wissen, wie gehen sie damit um, wenn es mal ein Quartal oder auch mal ein halbes Jahr nicht läuft", erklärt er.

Die Antwort: nicht zurückschauen. "Es wurde dort das Bild eines Autos verwendet. Durch die große Frontscheibe schaut man nach vorne, durch einen kleinen Rückspiegel nach hinten. Und wenn man beim Fahren nur nach hinten schaut, wird es schwierig", so der Schweizer.

"Das passt zu unserer Situation. Es ist wichtig, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen, aber vielmehr sollte man sich mit dem beschäftigen, was vor uns liegt."

Deshalb ist das ab sofort ein Tabu-Thema. "Ich halte es für falsch, noch darüber zu reden. Es hat keinen Einfluss mehr. Was kann Vinko Sapina für die Rückrunde der Vorsaison? Was kann Tim Schreiber dafür oder ich? Wir waren nicht da", will er das Thema abhaken.