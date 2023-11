Letztes Dynamo-Spiel 2023 steht: An diesem Tag in Bielefeld!

Die Spieltage 18 bis 21 der 3. Liga wurden vom DFB terminiert.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der DFB hat am Nachmittag die Ansetzungen für die Spieltage 18 bis 21 zeitgenau terminiert. Dynamo wird mit einem Samstagsspiel ins neue Jahr starten. Das letzte Spiel vor Weihnachten findet am 20. Dezember in Bielefeld statt.

Die Dynamo-Fans können nun die Weihnachtszeit genau planen. (Archivbild) © Lutz Hentschel Nach über drei Jahren Abstinenz wird die Spielvereinigung Unterhaching am 10. Dezember zum letzten Heimspiel im Kalenderjahr 2023 ins Rudolf-Harbig-Stadion kommen. Anpfiff der Partie ist um 16.30 Uhr. Im Anschluss steht mit einer Englischen Woche der Abschluss der Hinrunde und auch gleich der Start der Rückrunde auf dem Programm. Zuerst trifft die Mannschaft von Cheftrainer Markus Anfang (49) am Sonntag, dem 17. Dezember, ab 13.30 Uhr auf den MSV Duisburg und beendet damit die Hinserie der aktuellen Drittligasaison. Dynamo Dresden "Eine coole Geschichte": Zwei-Ex-Dynamos schaffen es zur Nationalmannschaft! Drei Tage später startet dann auch schon der zweite Teil der Saison mit dem Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Anpfiff auf der Alm ist am Mittwoch, 20. Dezember, 19 Uhr. Zwei weite Wege also ganz zum Schluss. Ein Hammerprogramm so kurz vorm Weihnachtsfest.

Anschließend verabschieden sich die Profis in den Weihnachtsurlaub und die Winterpause.