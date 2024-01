Lucas Cueto nach erstem Saisontor für Dynamo: "War kein Riesen-Tiger-Schuss"

Dresden - Lucas Cueto (27) lehnte in der Mannheimer Mixed-Zone entspannt am Zaun, plauderte minutenlang mit seinen anwesenden Kumpels, die ihn feierten. 2:0 beim SV Waldhof gewonnen , nach seiner Einwechslung das erste Tor für Dynamo Dresden in einem Punktspiel erzielt und seinen Wert für die Truppe unterstrichen. War ein guter Abend.

Er brachte nach seiner Einwechslung eine schwungvolle Note ins Spiel: Lucas Cueto (M.) setzte sich in dieser Szene gegen Bentley Baxter Bahn (31, l.) und Kevin Goden (24) durch. © IMAGO/HMB-Media

Liegt vielleicht auch daran, dass er nach seiner langen Verletzungspause demütig und froh ist, überhaupt wieder dabei zu sein.

"Ich spiele schon paar Jahre Fußball, weiß, was mein Körper braucht. Ich versuche, im Flow zu bleiben, die positiven Gefühle mitzunehmen, und will genau so weitermachen", erklärte Cueto.

Doch jetzt ist erst einmal Ruhe angesagt, am Mittwoch war trainingsfrei, am heutigen Donnerstag geht es weiter. Am Sonntag steht das nächste schwere Spiel an. Deshalb verzichtete der Mittelfeldflitzer auch auf ein Kaltgetränk auf der knapp siebenstündigen Fahrt von Mannheim nach Dresden.

"Es gibt keinen Grund, in großartige Festgelage auszubrechen. Wir haben noch nichts gewonnen", hob er mahnend den Zeigefinger. Für ihn gilt es, die verbleibenden 16 Saisonspiele auf dem Weg zum großen Ziel seriös anzugehen.

Er glaubt an dieses: "Wir haben unser Ziel, unsere Art und Weise, Fußball zu spielen, und das sieht nicht nur gut aus, sondern ist erfolgreich." In Mannheim auch dank ihm.