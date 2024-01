Nach seinem ersten Dynamo-Tor: Winkt Cueto jetzt die Startelf?

Was Cueto zeigte, war ein klares Bewerbungsschreiben für die Startelf am Sonntag. Schnell, beweglich, technisch sauber und torgefährlich. Nach seinem ersten Saisontreffer für Dynamo ließ sich die Mannschaft nicht mehr von der Siegerstraße abbringen. Anfang wird nicht um ihn herum kommen, oder?

Tom Zimmerschied (25, hinten) sah in Mannheim seine 5. Gelbe Karte. Er fehlt damit am Sonntag gegen den BVB II. © picture point/Sven Sonntag

Das lange Bein des offensiven Mittelfeldspielers war maßgeblich für die Führung kurz vor dem Pausenpfiff.

Letzten Endes sprang die Kugel nach der Ecke von Niklas Hauptmann so von Bentley Baxter Bahns Oberschenkel ins Netz. Trotzdem nahm Anfang Zimmerschied runter.

"Das tat mir schon weh", gestand der 49-Jährige. "Vor allem, wenn ich sehe, wofür er die Gelbe Karte sieht. Er geht eins gegen eins, hat den Ball am Fuß, geht am Gegenspieler und tritt ihn auf den Fuß. Er ist der erste Spieler, der das kann, den Gegenspieler ausspielen und ihn gleichzeitig foulen. Das habe ich noch nie gesehen. Aber es ist passiert", so der Coach, der anfügte: "Deshalb haben wir ihn rausgenommen, weil so ein Spieler immer ins Dribbling geht."

Doch Sorgen muss sich Anfang nicht machen. Er hat ja Cueto, der das mindestens genauso gut kann. Der 27-Jährige, der im Sommer aus Karlsruhe kam, ist bereit für seinen ersten Startelfeinsatz.