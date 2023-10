"Cheffe" per Abstauber zum Dynamo-Matchwinner: "Nimmt man als Stürmer sehr gern an!"

"Er trifft ihn so, dass ich nur noch meinen Fuß hin heben muss, dass er dann ins lange Eck geht. Das nimmt man als Stürmer sehr gern an. Es freut mich umso mehr, dass ich die Mannschaft so mit drei Punkten bescheren konnte."

"Beim Warmmachen sagte er, dass es doch ein bisschen besser ist, als er gedacht hat. Wir haben ausgelotet, wie lange er spielen kann", so Anfang. Er hat sich für Reservist Schäffler in der Startelf entschieden - er lag damit goldrichtig.

Der Coach hatte vor der Partie ein längeres Gespräch mit Stefan Kutschke (34), der nach muskulären Problemen am Oberschenkel fraglich war . So richtig schien der Kapitän nicht bei 100 Prozent.

Auch ohne Treffer wirkungsvoll und kampfstark: Manuel Schäffler (34, l.) im Kopfballduett mit Preußen-Kapitän Thomas Kok (25). © Lutz Hentschel

Nicht nur er freute sich, der Torschütze musste danach so manche Hand schütteln. Auch Kutschke gehörte natürlich zu den Gratulanten.

"Wir haben beide eine klare Aufgabe hier", betonte Schäffler: "Wir sind da, um die Jungs zu stabilisieren, um miteinander zu zeigen, dass wir trotz großer Konkurrenz füreinander da sind. Er war nicht so fit, dass er von Beginn an ran konnte. Der Trainer hat mir die Chance geben, ich konnte sie nutzen. Das ist genau das Wichtigste, was wir aus diesem Spiel mitnehmen können", so Schäffler.

Er machte dann nach 73 Minuten für "Kutsche" Platz, der in den letzten Minuten zahlreiche Kopfballduelle im und am eigenen Strafraum gewann.

Dafür gab es dann auch Applaus von "Cheffe". "Wir verstehen uns super. Wir versuchen beide, für die Mannschaft alles zu geben, um die Spiele zu gewinnen." Hat gegen Münster geklappt und wird es auch in Zukunft sicher noch öfter.