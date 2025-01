Meer, Sonne - und Training! Hier bereiten sich die Dynamos auf die Rückrunde vor

Antalya (Türkei) - Die Equipment-Crew der SG Dynamo weilt schon seit Sonntag vor Ort, sie ist mit einer knappen Tonne Trainings-Utensilien schon vorgeflogen. Somit konnten die Profis am gestrigen Montagabend bei ihrer Ankunft im Hotel Concorde alle nötigen Klamotten für den heutigen Trainingsstart in Empfang nehmen.

Strahlend blaues Meer und an der Küste jede Menge Hotels: Am gestrigen Montagabend landeten die Schwarz-Gelben in Antalya. © Thomas Nahrendorf

Was bei dem Wetter in der Nacht zum Montag nicht unbedingt zu erwarten war, die Anreise an die türkische Mittelmeerküste verlief reibungslos.

Die Straßen waren spiegelglatt, doch die Temperaturen gingen in den Morgenstunden schnell nach oben. So war auch die Fahrt von Dresden Richtung BER problemlos.

Der Flieger startete pünktlich um 16.50 Uhr, landete ebenso pünktlich kurz nach 20 Uhr deutscher Zeit. Heute fällt dann der Startschuss für vier intensive Trainingstage.

Trainer Thomas Stamm wird seine Mannen zweimal täglich zum Training bitten. Heute Vormittag steht im Hotel eine Einheit im Kraftraum auf dem Programm, am Nachmittag geht es erstmals auf den Rasen. "Ich bin ein Freund von Trainingslagern", sagt Stamm.