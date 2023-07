Meißner ist da! Angreifer soll Dynamo zum Aufstieg schießen

Dresden - Noch mindestens fünf weitere Neuzugänge hatte Dynamo Dresdens Sportchef Ralf Becker (52) angekündigt , der erste ist seit Dienstag perfekt: Robin Meißner (23) kommt vom Hamburger SV und geht künftig für die SGD in der 3. Liga auf Torejagd.

Robin Meißner (23, r.) weiß, wo das Tor steht. Allein dreimal hat er das schon gegen Dynamo bewiesen. © picture point/Sven Sonntag

"Robin Meißner ist ein enorm vielfältiger Offensivakteur, der unserem Spiel eine große Variabilität verleihen kann. Zudem verkörpert er ein hohes Maß an Torgefahr, was er in der vergangenen Saison als Leihspieler bei Viktoria Köln auch mehrfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat", erklärt Sportgeschäftsführer Ralf Becker.

Meißner wird noch mehr Schwung in den Konkurrenzkampf mit Stefan Kutschke (34) und Manuel Schäffler (34) um die Position im Sturmzentrum bringen.

Kutschke freut's: "Jeder, der uns weiterbringt, den Unterschied ausmacht und mit dem wir besser werden können - herzlich willkommen!"

Dass Meißner weiß, wo das Tor steht, hat er nicht nur in der vergangenen Saison in den beiden Spielen gegen Dynamo bewiesen, als er im Hinspiel doppelt und im Rückspiel einmal traf.

Zwölf Buden hat der 23-Jährige in 37 Drittliga-Partien für Viktoria Köln erzielt, fünf weitere aufgelegt.