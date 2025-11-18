Meißner & Co.: Das machen Dynamos Leihspieler

Dresden - Spielfrei in den Ligen eins bis drei, zumindest für den überwiegenden Teil der Profis, die keine Nationalspieler sind. Dynamos Zweitliga-Kicker konnten bis auf Kofi Amoako (20) und Claudio Kammerknecht (26) die Beine hochlegen. Aber auch ein paar andere Dresdner mussten ran - auch wenn sie gar nicht das SGD-Trikot tragen. So läuft's bei Dynamos Leihspielern.

Robin Meißner (26) überzeugt beim VfL Osnabrück in der 3. Liga. © imago/osnapix

Robin Meißner: In der 2. Bundesliga hat Meißner für sich wenige Chancen auf Einsatzzeit gesehen, eine Klasse tiefer blüht der 26-Jährige im lila Outfit der Osnabrücker richtig auf.

In zwölf Drittliga-Partien, alle von Beginn an, traf Meißner viermal und bereitete zuletzt den Siegtreffer in Cottbus vor. Keiner traf häufiger beim VfL, nur Lars Kehl (zwei Tore/fünf Vorlagen) hat mehr Scorerpunkte gesammelt. Ein wichtiger Faktor, dass sich Meißner so wohlfühlt, ist Coach Timo Schultz (48), der die Dynamo-Leihgabe schon in der Jugend des FC St. Pauli trainierte.

Marlon Faß: Der 19-Jährige ist eine Investition in die Zukunft und wurde nach seiner Verpflichtung direkt in die Regionalliga zu den Stuttgarter Kickers verliehen.

Am Samstag (14 Uhr) stand für Faß & Co. ein wichtiges Duell in Großaspach an. Die SG Sonnenhof gewann mit 3:1, auch weil Dresdens Leihgabe in seinem 13. Ligaspiel für die Schwaben sein sechstes Tor beim Stand von 1:1 nur knapp verpasste.

Der Stürmer netzte bisher fünfmal (ein Elfmeter), bereitete zwei Treffer vor und ist drittbester Scorer seines Teams.