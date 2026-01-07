Gonther gibt Einblicke in die Transferpläne von Dynamo

Antalya (Türkei) - Sören Gonther (39) ist nur selten am Trainingsplatz anzutreffen. Dynamos Sportgeschäftsführer ist viel unterwegs, schaut sich Testspiele anderer Vereine und vor allem (wohl) deren Spieler an. Kurz vor dem ersten eigenen Test gegen den FC Aarau am gestrigen Dienstag nahm der neue Sportboss sich aber die Zeit, um mit den Medien über die aktuellen Transferaktivitäten zu sprechen.

Gab tiefe Einblick in die derzeitigen Transferpläne der Schwarz-Gelben: Dynamos Sport-Chef Sören Gonther (39). © Lutz Hentschel

TAG24: Herr Gonther, haben Sie bereits einen neuen Torhüter gefunden?

Gonther: "Dass wir einen bekommen, steht außer Frage. Wann wir den bekommen, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Heute kann knackig werden, aber ich habe Hoffnung, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Im Winter ist es ein schwieriger Markt bei den Torhütern. Auf anderen Positionen war es einfacher."

TAG24: Welches Keeper-Profil soll es denn werden?

Gonther: "Also grundsätzlich geht es bei allem Personal immer um Qualität. Natürlich brauchen wir einen, der Bälle fängt. Das ist ganz einfach. Aber natürlich machst du dir Gedanken darüber, ob du einen nimmst, der schon einiges gesehen hat? Oder vertraust du jemandem, bei dem du aufs Potenzial setzt? Da haben wir uns in alle Richtungen mit beschäftigt und das situativ abgewogen."

TAG24: Sind Verls Philipp Schulze (22) oder Ex-Dynamo Stefan Drljaca (26) geeignete Kandidaten?

Gonther: "Mit Philipp habe ich mich schon zu meiner Kasseler Zeit beschäftigt. Das ist ein sehr talentierter Torhüter, das zeigt er auch in der 3. Liga. Aber wir haben definitiv kein Angebot abgegeben. Das stimmt nicht. Zu Stefan kann ich nichts sagen. Aber, dass wir ihn sicherlich auf dem Schirm hatten, weil er ein sehr guter Torhüter ist und er eine Dynamo-Vergangenheit hat, das ist so."

TAG24: Kommen noch weitere Spieler?

Gonther: "Wir haben da unsere Gedanken. Ich bin aber zum Start des Trainingslagers - bis auf die Torwartposition - total zufrieden. Wir haben richtig gute Jungs dazubekommen. Vielleicht geht das eine oder andere im Januar noch auf, was jetzt noch nicht aufgehen kann. Von daher sollte man mal vor Ende Januar nichts ausschließen. Drei oder vier Neue werden es aber nicht."