Gonther gibt Einblicke in die Transferpläne von Dynamo
Antalya (Türkei) - Sören Gonther (39) ist nur selten am Trainingsplatz anzutreffen. Dynamos Sportgeschäftsführer ist viel unterwegs, schaut sich Testspiele anderer Vereine und vor allem (wohl) deren Spieler an. Kurz vor dem ersten eigenen Test gegen den FC Aarau am gestrigen Dienstag nahm der neue Sportboss sich aber die Zeit, um mit den Medien über die aktuellen Transferaktivitäten zu sprechen.
TAG24: Herr Gonther, haben Sie bereits einen neuen Torhüter gefunden?
Gonther: "Dass wir einen bekommen, steht außer Frage. Wann wir den bekommen, das kann ich tatsächlich nicht sagen. Heute kann knackig werden, aber ich habe Hoffnung, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Im Winter ist es ein schwieriger Markt bei den Torhütern. Auf anderen Positionen war es einfacher."
TAG24: Welches Keeper-Profil soll es denn werden?
Gonther: "Also grundsätzlich geht es bei allem Personal immer um Qualität. Natürlich brauchen wir einen, der Bälle fängt. Das ist ganz einfach. Aber natürlich machst du dir Gedanken darüber, ob du einen nimmst, der schon einiges gesehen hat? Oder vertraust du jemandem, bei dem du aufs Potenzial setzt? Da haben wir uns in alle Richtungen mit beschäftigt und das situativ abgewogen."
TAG24: Sind Verls Philipp Schulze (22) oder Ex-Dynamo Stefan Drljaca (26) geeignete Kandidaten?
Gonther: "Mit Philipp habe ich mich schon zu meiner Kasseler Zeit beschäftigt. Das ist ein sehr talentierter Torhüter, das zeigt er auch in der 3. Liga. Aber wir haben definitiv kein Angebot abgegeben. Das stimmt nicht. Zu Stefan kann ich nichts sagen. Aber, dass wir ihn sicherlich auf dem Schirm hatten, weil er ein sehr guter Torhüter ist und er eine Dynamo-Vergangenheit hat, das ist so."
TAG24: Kommen noch weitere Spieler?
Gonther: "Wir haben da unsere Gedanken. Ich bin aber zum Start des Trainingslagers - bis auf die Torwartposition - total zufrieden. Wir haben richtig gute Jungs dazubekommen. Vielleicht geht das eine oder andere im Januar noch auf, was jetzt noch nicht aufgehen kann. Von daher sollte man mal vor Ende Januar nichts ausschließen. Drei oder vier Neue werden es aber nicht."
SGD-Sportchef Gonther äußert sich, weil Kother beim Test fehlte
TAG24: Bei Andi Hoti (22) ist das Fenster ein Stück aufgegangen ...
Gonther: "Da sind sicherlich Optionen da. Aber wir haben nach der Verpflichtung von Thomas Keller nicht mehr den Druck drauf, jetzt unbedingt handeln zu müssen oder Dinge zu machen, die am Ende nicht vertretbar sind."
TAG24: Ist der Abstiegskampf in der 2. Liga ein Problem für die Verhandlungen?
Gonther: "Natürlich denken die Spieler darüber nach, wenn sie sich auch länger an uns binden, mit so was zu planen. Aber grundsätzlich habe ich in allen Gesprächen deutlich gemacht, dass wir die Überzeugung haben, dass sie sich mit dem Gedanken nicht beschäftigen müssen. Unser Ziel ist klar und ich bin hundertprozentig davon überzeugt, dass wir es schaffen. Weil wir die richtigen Dinge tun und weil ich von der Qualität der Mannschaft sowie vom ganzen Konstrukt überzeugt bin. Jeder leistet seinen Teil."
TAG24: Dominik Kother (25) war am Dienstag beim Testspiel nicht dabei. Steht er kurz vor dem Absprung?
Gonther: "Nein, das nicht. Aber das ist nichts Ungewöhnliches, wenn Jungs sich Gedanken machen und mit dem Kopf nicht ganz da sind - was absolut verständlich ist. Wir haben mit 'Dome' die Dinge komplett besprochen, sind total offen und transparent. Wir glauben aber, dass es für das Spiel keinen Sinn macht, weil er den Kopf nicht frei dafür hatte. Wir brauchen jetzt aber Spieler, die den absoluten Fokus darauf haben, dass die Gruppe funktioniert. Dass wir ihn abgeben, das sehe ich im Moment nicht. Die Not habe ich auch nicht."
Titelfoto: Lutz Hentschel