Dynamo holt ersten Sieg des Jahres - Stamm ärgert sich über leichte Gegentore

Antalya (Türkei) - Die SGD hat den ersten Sieg des Jahres eingefahren, zeigte in den zwei Halbzeiten aber auch einige Leistungsunterschiede. Allzu hoch sollte man den 3:2 (1:0)–Sieg gegen den FC Aarau nicht hängen. Die Beine im Trainingslager sind schwer, auch müssen vier neue Spieler integriert werden.

1:0-Torschütze Vincent Vermeij (2.v.r.) klatscht mit seinen Mitspielern ab. © Lutz Hentschel

"Wäre wünschenswert gewesen, wenn wir die Null gehalten hätten. Das war eigentlich der Plan. Die zwei Gegentore fielen aus dem Nichts. Ansonsten hatten wir die Kontrolle. Ich bin zufrieden, dass sich keiner verletzt hat", bilanzierte Thomas Stamm.

Mit zwei unterschiedlichen Teams ging Dynamos Coach die Partie gegen den Schweizer Zweitligisten an.

Wobei die Startformation um die vier Neuzugänge Thomas Keller, Jonas Sterner, Jason Ceka und Robert Wagner auch durchaus eine für den Rückrundenauftakt gegen Greuther Fürth sein kann.

"Ich bin bei allen zufrieden, die dazugekommen sind. Beim ein oder anderen, die zuletzt wenig gespielt hatten, hat man gesehen, dass sie immer besser reinkamen, je länger das Spiel ging", so Stamm. "Man kann darauf aufbauen."

Keller bildete mit Sterner, Julian Pauli und Alexander Rossipal die Viererkette, die scheinbar für die nächsten 17 Saisonspiele wieder eine Option sein soll. Gerade Letztgenannter setzte auf Links immer wieder auch starke Akzente nach vorn.

Sein Schuss in der 16. Minute war zu ungefährlich, hätte aber unter anderen Umständen richtig gefährlich werden können. Denn die Position war aussichtsreich.