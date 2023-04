Miki Stevic war der erste Ausländer bei der SGD: "Denke jeden Tag an Dynamo!"

Miki Stevic (r.) im Februar 1994 im Bundesligaspiel gegen den HSV. Er bestritt 55 Spiele für Dynamo, schoss vier Tore. (Archivfoto) © IMAGO/Oliver Hardt

Und das auch an eine erfolgreiche Zeit, vor allem an die Spielzeit 1993/94.

"Wir sind mit vier Punkten Abzug in die Saison, haben sicher den Klassenerhalt geschafft. Wir standen nach Siegen über Bayern München und Leverkusen im Halbfinale des DFB-Pokals. Das war eine super Truppe, sportlich und auch von der Kameradschaft her. Das gibt es heute so nicht mehr", so Stevic, der 55 Bundesligaspiele für Dynamo absolviert hat. 1994 ging er dann zu 1860 München.

Stevic zählt seine damaligen Mitspieler der Reihe nach auf, weiß zu jedem eine Geschichte zu erzählen und kommt regelrecht ins Schwärmen.

Gerade bei Torhüter René Müller (64): "1986 war es, glaube ich, da habe ich mit Jugoslawien ein Länderspiel gehabt gegen die DDR. Da stand René im Tor. Der hat gehalten wie ein Gott. Und dann war er mein Torhüter und Kapitän. Ein toller Mensch."

Doch auch die Trainer kann er sich erinnern: Klaus Sammer (80) und Siggi Held (80). "Gerade Klaus war wie ein Vater, ein absolutes Original. Später war Matthias mein Trainer in Dortmund, mit ihm wurde ich 2002 Meister. Heute sind wir Nachbarn und Freunde."