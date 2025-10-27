Der Ton bei Dynamo wird rauer, Stamm genervt: "Nicht zweitligatauglich"

Dresden - Nach zehn Spieltagen, so sagt man, lügt die Tabelle nicht mehr. Und das tut sie im Falle der SGD auch nicht. Dynamo steht nach dem 1:2 daheim gegen Paderborn berechtigt dort, wo es steht - auf Relegationsrang 16. Ein Sieg, vier Remis und nun fünf Niederlagen. Das reicht nicht. So geht es stehenden Fußes zurück in Liga drei.

SGD-Trainer Thomas Stamm (42) ging mit seinem Team schonungslos ins Gericht. © Lutz Hentschel

Was Dynamo zugutegehalten werden muss: Das Team war nie gnadenlos unterlegen, wurde von keinem auseinandergenommen oder gar abgeschossen.

Es waren mit der Ausnahme von Darmstadt (0:2) stets Niederlagen mit nur einem Tor Differenz. Aber es waren halt Niederlagen - weil sich hinten wie vorn Fehler nicht abstellen lassen, weil irgendwann im Spiel die Kontrolle verloren geht, weil der Gegner stets den einen Tick cleverer agiert.

Oft war Pech dabei, siehe das unglückliche Eigentor von Lars Bünning (27) in Münster (2:2) oder der Handelfmeter gegen Paderborn. Aber auf Dauer ist es kein Pech mehr, sondern fehlende Qualität.



Der Ton bei Trainer und Spielern war zwar nach der SCP-Pleite ruhig, aber er wird auch rauer. Egal, mit wem man sprach, er war genervt.

"So, wie wir in der Defensive verteidigen und Zweikämpfe führen, sind wir nicht gut genug für drei Punkte. Das ist bitter, aber die Wahrheit und daran gilt es zu arbeiten", war Trainer Thomas Stamm (42) schonungslos:

"Und dann sind es zwei Gegentore, also zwei im Schnitt im Moment. Das ist im Gesamtverbund nicht zweitligatauglich, wie wir verteidigen. Wir müssen Zweikämpfe im Grundsatz anders führen. Es ist meine Aufgabe, dass wir da besser werden. Den Schritt haben wir diese Woche nicht gemacht, weil wir Themen, die wir trainiert haben, nicht auf ein anderes Level gebracht haben." Fehlende Qualität eben!