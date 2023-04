Nach Märchen-Verlobung in Paris: Aufstiegsheld Hefele will in Dresden heiraten

Dresden - Bestens gelaunt präsentierte sich Michael Hefele (32) Mittwochabend in der Schauburg bei Dynamo Dresdens Geburtstags-Talkrunde . Das lag sicherlich nicht nur an den Anekdoten aller anwesenden Ex-Größen.

Neben Helmut Schulte (65, l.): Michael Hefele (32, rechts) bei Dynamo Dresdens Geburtstags-Talkrunde in der Schauburg. © Lutz Hentschel

Denn der ehemalige Abwehrspieler der SGD ist nicht allein in die sächsische Landeshauptstadt gereist. Auch seine Verlobte Denise war mit dabei und "Heff" plauderte auch noch einmal über die Verlobung in Paris sowie über die Hochzeitsplanung aus dem Nähkästchen.



"Mein Vater hat mich zu einem kleinen Romantiker erzogen. Dafür bin ich dankbar, Kämpfer und Romantiker. Es war ein unbeschreiblicher Tag abseits des Fußballs, wie im Märchen", erklärte der 32-Jährige.

So soll es auch bei der Trauung werden, weswegen Hefele einen besonderen Ort dafür auserkoren hat: "Ich habe einen Vorschlag gemacht, der wurde auch abgesegnet. Ich will das in Dresden machen, weil es für mich ein besonderer Ort ist. Das gibt mir sehr viel Kraft, wenn man hier ist."

So schnell wie möglich soll geheiratet werden, allein das Standesamt spielt bisher nicht mit: "Ich habe auf dem Standesamt in der Goetheallee angerufen und gefragt, wie es in vier Wochen aussieht. Dann hieß es, wir brauchen ein Vorstellungsgespräch, Papierkram wäre zu erledigen, noch dazu der Wohnort in England", sprudelte es aus Hefele heraus.

"Wenn jemand Kontakt hat in das Standesamt Dresden auf der Goetheallee hat, bitte eine E-Mail schreiben. Dann können wir ein Expressverfahren machen. In der Sommerpause hat man Zeit, da kann man mehr Sachen machen."