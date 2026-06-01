Nach vier Jahren bei Dynamo ist Schluss: Emotionaler Abschied von Kammerknecht

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Zum Saisonende läuft der Vertrag von Claudio Kammerknecht bei Dynamo Dresden aus. Nach vier gemeinsamen Jahren ist das für Spieler und Fans besonders emotional.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Der Profi-Fußball ist nicht für Sentimentalitäten gemacht, er ist ein knüppelhartes Geschäft. Claudio Kammerknecht (26) ist das beste Beispiel dafür. Vier Jahre hat er die Knochen für die SG Dynamo hingehalten, ab Juli ist kein Platz mehr für den 26-Jährigen. Sein Vertrag läuft aus, er wurde nicht verlängert.

Beim 1:2 in Braunschweig am 33. Spieltag trug Claudio Kammerknecht (26, l.) das letzte Mal das Dynamo-Trikot.
Beim 1:2 in Braunschweig am 33. Spieltag trug Claudio Kammerknecht (26, l.) das letzte Mal das Dynamo-Trikot.  © dpa/Andreas Gora

"Kammer" war drei Jahre lang Führungsspieler und Publikumsliebling, holte vor zwei Jahren den Sachsenpokal, stieg im Jahr darauf mit dem Team auf und sicherte nun den Klassenerhalt.

Nur in der jetzt abgelaufenen Zweitliga-Saison kam er nicht mehr wie gewünscht zum Zuge. Er absolvierte nur noch zwölf Spiele, fünf davon von Beginn an. Sein letzter Auftritt war das 1:2 in Braunschweig. Da kam er zur Pause für den verletzten Thomas Keller (26) ins Spiel. Zumindest gelang ihm am 1. Spieltag beim 2:3 in Fürth sein erster Zweitliga-Treffer.

Wie hoch die Wertschätzung der Fans ihm gegenüber ist, konnte man am letzten Spieltag gegen Kiel (2:1) im K-Block lesen: "Ob auf dem Golfplatz oder im Stadion. Dresden hat immer einen Platz für dich! Danke, Claudio", stand da geschrieben.

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"Die Geste zum Abschied bedeutet mir sehr viel", schrieb der Abwehrspieler in den sozialen Netzwerken, als er sich vom Verein und den Anhängern verabschiedete.

Einer der Höhepunkte für ihn in Dresden. Vor zwei Jahren gewann Dynamo mit Claudio Kammerknecht nach einem 2:0 gegen Aue den Sachsenpokal.
Einer der Höhepunkte für ihn in Dresden. Vor zwei Jahren gewann Dynamo mit Claudio Kammerknecht nach einem 2:0 gegen Aue den Sachsenpokal.  © picture point/Sven Sonntag
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Dynamo Dresden wird immer einen Platz im Herzen von Claudio Kammerknecht haben

Mit diesen beiden Bannern verabschiedeten sich die Dynamo-Fans am letzten Spieltag von Claudio Kammerknecht.
Mit diesen beiden Bannern verabschiedeten sich die Dynamo-Fans am letzten Spieltag von Claudio Kammerknecht.  © imago/Jan Huebner

"Ich bin dankbar für alles, was wir gemeinsam erlebt haben – vom Aufstieg bis zum Klassenerhalt, mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehören. Danke an alle Fans für den unglaublichen Support und die Wertschätzung bis zum letzten Tag. Dresden, der Verein und die Menschen hier werden einen Platz in meinem Herzen haben. Danke für alles", schrieb Kammerknecht und beendete seinen Post mit einem schwarzen und einem gelben Herz.

In den Kommentaren bedanken sich fast alle Mannschaftskameraden und ehemalige Weggefährten wie Paul Will (27) und mit Lukas Wucherpfennig (30) auch ein Spieler des HC Elbflorenz.

Kammerknecht hat insgesamt 112 Punktspiele für Dynamo bestritten und acht Tore erzielt. Wo es ihn nun hinzieht, steht noch nicht fest. Medien aus dem Saarland sprechen vom 1. FC Saarbrücken.

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Der 1. FC würde einen sehr guten Fußballer und super Typen bekommen.

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Sven Sonntag, IMAGO/Jan Huebner

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