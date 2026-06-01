Nach vier Jahren bei Dynamo ist Schluss: Emotionaler Abschied von Kammerknecht

Dresden - Der Profi-Fußball ist nicht für Sentimentalitäten gemacht, er ist ein knüppelhartes Geschäft. Claudio Kammerknecht (26) ist das beste Beispiel dafür. Vier Jahre hat er die Knochen für die SG Dynamo hingehalten, ab Juli ist kein Platz mehr für den 26-Jährigen. Sein Vertrag läuft aus, er wurde nicht verlängert.

Beim 1:2 in Braunschweig am 33. Spieltag trug Claudio Kammerknecht (26, l.) das letzte Mal das Dynamo-Trikot. © dpa/Andreas Gora

"Kammer" war drei Jahre lang Führungsspieler und Publikumsliebling, holte vor zwei Jahren den Sachsenpokal, stieg im Jahr darauf mit dem Team auf und sicherte nun den Klassenerhalt.

Nur in der jetzt abgelaufenen Zweitliga-Saison kam er nicht mehr wie gewünscht zum Zuge. Er absolvierte nur noch zwölf Spiele, fünf davon von Beginn an. Sein letzter Auftritt war das 1:2 in Braunschweig. Da kam er zur Pause für den verletzten Thomas Keller (26) ins Spiel. Zumindest gelang ihm am 1. Spieltag beim 2:3 in Fürth sein erster Zweitliga-Treffer.

Wie hoch die Wertschätzung der Fans ihm gegenüber ist, konnte man am letzten Spieltag gegen Kiel (2:1) im K-Block lesen: "Ob auf dem Golfplatz oder im Stadion. Dresden hat immer einen Platz für dich! Danke, Claudio", stand da geschrieben.

"Die Geste zum Abschied bedeutet mir sehr viel", schrieb der Abwehrspieler in den sozialen Netzwerken, als er sich vom Verein und den Anhängern verabschiedete.