10.05.2026 15:45 Verschossener Elfmeter und Alu-Pech! Dynamo verpasst sicheren Klassenerhalt in Braunschweig

Dynamo Dresden unterliegt mit 1:2 (0:1) bei Eintracht Braunschweig und verpasst so den vorzeitigen Klassenerhalt.

Von Thomas Nahrendorf, Aliena Rein

Braunschweig - Die Chance war da, doch Dynamo Dresden hat den vorzeitigen Klassenerhalt verpasst! Gegen Eintracht Braunschweig hätte der SGD ein einziger Punkt gereicht, stattdessen gab es bei den Löwen eine 1:2 (0:1)-Niederlage.

Mit großen Ambitionen startete die SGD in das vorgezogene Finale, doch Braunschweig war das effizientere von beiden Teams. Nach 21 Minuten nutzte Florian Flick die erste Chance der Hausherren zur Führung, kurz nach der Pause legte Faride Alidou (50. Minute) nach. Ansonsten war fast nur Schwarz-Gelb offensiv aktiv, doch der brillant aufgelegte Ron-Thorben Hoffmann hielt seinen Kasten sogar beim Foulelfmeter von Stefan Kutschke (67.) sauber. Der möglicherweise letzte Zweitligatreffer des scheidenden Kapitäns (86.) kam zu spät, auch weil Hoffmann und die Latte in der Nachspielzeit zwei weitere Tore der SGD verhinderten. Somit steht Dynamo weiter bei 38 Punkten und rutscht auf Platz 13 ab, kann allerdings durch Patzer der Konkurrenz am Sonntag auf dem Sofa den Klassenerhalt feiern. Endstand: Eintracht Braunschweig - Dynamo Dresden 2:1 (1:0) Tore: 1:0 Flick (20. Minute), 2:0 Alidou (50. Minute), 2:1 Kutschke (86. Minute) Besondere Vorkommnisse: Hoffmann hält Foulelfmeter von Kutschke (67. Minute) In unserem Liveticker zur Partie halten wir Euch über alle wichtigen Ereignisse vor, während und nach dem Spiel auf dem Laufenden.

15.45 Uhr: Niederlage schmerzt Niklas Hauptmann

Für Niklas Hauptmann war es kurz nach dem Abpfiff schwer, die Enttäuschung in Worte zu fassen. "Natürlich tut es jetzt nach Abpfiff weh, wir hatten uns vorgenommen, das heute zuzumachen", sagte der Vizekapitän. Nun müsse man es eben nächste Woche noch einmal angehen. "Man muss ehrlich ehrlich sagen, wir waren zu unsauber, in der ersten Halbzeit mit Ball im letzten Drittel. An sich hatten wir Kontrolle, aber das bringt dir ja nichts, wenn du hinten dir einen fängst und nach vorne nicht sauber genug, nicht konsequent genug bist", kritisierte der Mittelfeldmotor. Besonders das 0:2 "ist zu einfach. So einfach kriegen wir selbst die Tore nicht hingelegt. Das hat uns über die Rückrunde ausgezeichnet, dass wir da stabil waren. Die zwei Gegentore waren zu viel, wir haben hinten raus alles versucht. Mit ein bisschen Glück gehst du mit einem Punkt nach Hause."

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15.32 Uhr: Thomas Stamm bemängelt Effizienz seines Teams

Thomas Stamm sah vor allem in der Offensive ein "ganz vernünftiges Spiel von uns". "Wenn man dann sieht, wie die Gegentore fallen, waren wir nicht so griffig, wie wir es schon waren, aber wir hatten genügend Chancen, das Spiel für uns zu entscheiden, gerade hintenraus. Da muss man sagen, aus ganz wenig hat Braunschweig heute viel gemacht, ein sehr starker Torhüter auf Braunschweiger Seite, der viel rausholt, dann ist es ein Stück weit Effizienz, was uns heute gefehlt hat", erklärte der Dynamo-Coach. Allein an Ron-Thorben Hoffmann wollte er die Niederlage aber nicht ausmachen: "Es gibt ja nochmal zehn Spieler vorne dran, die auch dazugehören, er allein gewinnt hier kein Spiel. Ich habe ja schon gesagt, er hat ein gutes Spiel gemacht, ist in guten Momenten dagewesen, wir aber auch. Wenn wir die Effizienz gehabt hätten, nehmen wir mindestens einen Punkt mit."

15.25 Uhr: Ron-Thorben Hoffmann mit dem fast perfekten Spiel

Die beiden Braunschweiger Matchwinner Florian Flick und Ron-Thorben Hoffmann haben ihrer Freude am Sky-Mikrofon freien Lauf gelassen. "Ein sehr, sehr intensives Spiel über 90 Minuten", stellte der Torschütze zum 1:0 fest: "Dynamo hat gerade am Ende nochmal enorm gedrückt, aber wir haben's überstanden, alles reingeworfen. Wir waren vorne eiskalt, hätten das eine oder andere besser ausspielen können, dann hätten wir mehr Ruhe gehabt, aber am Ende zählen nur die drei Punkte." Seinen Keeper lobte er in den höchsten Tönen: "Unglaublich, wie er uns da heute lange die Null gehalten hat. Leider nicht über 90 Minuten, aber unfassbar." Hoffmann selbst sprach von einer reifen Leistung der ganzen Mannschaft. "Für mich persönlich natürlich ein perfektes Spiel. Nein, perfekt wäre es gewesen, wenns zu null gewesen wäre, aber ich bin heute sehr glücklich, gehe sehr glücklich nach Hause. Ich bin einfach stolz, dass wir's als Mannschaft gezogen haben."

Dynamo Dresden verliert bei Eintracht Braunschweig

Abpfiff: Das Spiel ist vorbei, Dynamo Dresden unterliegt Eintracht Braunschweig mit 1:2!

90.+7: Raebiger probiert es einfach mal aus der Ferne, weil Schreiber weit nach vorne gekommen ist. Sein Schuss trudelt aber am Tor vorbei.

90.+6: Die Latte verhindert den Dresdner Ausgleich! Wieder eine präzise Hereingabe von Faber, dieses Mal für Menzel. Der Dresdner Youngster köpft auf den Kasten, trifft aber nur den Querbalken!

90.+4: Die dicke Mehrfachchance für Dynamo wird nicht belohnt! Erst blockt Marie einen strammen Schuss von Wagner, doch die SGD bleibt im Ballbesitz. Irgendwie schaffen die Gäste eine Überzahl im Strafraum, sodass Bobzien sich eine Hereingabe von Faber sogar noch zurechtlegen kann, doch bei seinem Abschluss ist wieder Hoffmann zur Stelle! Unfassbar, was der Keeper hier alles rettet.

90.+3: Endlich erbarmt sich Kornetka und wechselt den Krampf-geplagten Stürmer aus. Für Yardimci kommt Raebiger ins Spiel.

90.+2: Yardimci ist trotz seiner Krämpfe überall, klärt im eigenen Strafraum eine Hereingabe von Rossipal.

90.+1: Jetzt wird sie angezeigt, sieben Minuten bekommt Dynamo noch!

90. Minute: Die Nachspielzeit läuft, wie lange sie gehen wird, wissen wir aber noch nicht. Bekommt die SGD noch genug Zeit für den Ausgleich und damit den sicheren Klassenerhalt?

89. Minute: Dynamo wirft jetzt alles nach vorne. Robert Wagner probiert es aus der zweiten Reihe, haut allerdings ordentlich drüber.

Dynamo Dresden trifft zum Anschluss gegen Eintracht Braunschweig

86. Minute: Eine scharf hereingebrachte Ecke von Rossipal beschert der SGD den Abschluss! Stefan Kutschke hält den Kopf hin, Hoffmann kann den Ball nur über die Finger rutschen lassen. Es steht 1:2, die Hoffnungen von Dynamo leben wieder!

83. Minute: Direkt danach ist der Keeper wieder parat, um einen langen Ball von Wagner abzufangen.

82. Minute: Nächste gute Chance für die Gäste, aber Hoffmann ist heute überall zur Stelle. Menzel hat von links das Auge für den freistehenden Lemmer auf rechts, der fackelt nicht lange und zieht dann ab. Aber Hoffmann hat schon wieder die Fäuste dran.

80. Minute: Yardimci liegt erst von Krämpfen geplagt auf den Boden und muss vom Platz, dann steht der Stürmer plötzlich doch wieder auf dem Rasen, er scheint sich durchzubeißen.

78. Minute: Letzter Wechsel jetzt bei der SGD. Tony Menzel kommt für Niklas Hauptmann, damit sind alle Möglichkeiten von Thomas Stamm ausgeschöpft.

75. Minute: Wieder die SGD im Vorwärtsgang. Rossipal schiebt wunderbar ins Zentrum, aber sowohl Vermeij als auch Boeder verpassen.

73. Minute: Trotz der Rückschläge hat Schwarz-Gelb noch nicht aufgegeben. Das neue Duo auf rechts, Faber und Lemmer, marschiert nach vorn, letzterer flankt zu Vermeij. Der bekommt aber nicht genügend Druck hinter den Ball, die Bogenlampe pflückt Hoffmann runter.

70. Minute: Durchschnaufen, jetzt wechseln beide Teams erst einmal durch. Braunschweig tauscht gleich dreifach, für Frenkert, Alidou und den gelb-rot-gefährdeten Kaufmann kommen Hoti, Mijatovic und Ranos. Bei der SGD betreten Konrad Faber und Jakob Lemmer den Platz, dafür weichen Jonas Sterner und Jason Ceka.

Ron-Thorben Hoffmann hält Elfmeter von Stefan Kutschke

67. Minute: Kutschke schnappt sich das Leder und marschiert zum Elfmeterpunkt. Doch Hoffmann ahnt, wohin der scheidende Dynamo-Kapitän schießen will, ist beim nicht allzu platzierten Schuss zur Stelle und pariert! Wahnsinn.

Ron-Thorben Hoffmann ahnt die Ecke und hält den Elfmeter von Stefan Kutschke. © Andreas Gora/dpa

66. Minute: Es dauert lange, doch dann entscheidet Dingert: Es gibt Elfmeter für Dynamo! Auf den TV-Bildern ist zu sehen, wie Kaufmann Vermeij mit dem Ellbogen am Kiefer erwischt.

64. Minute: Während Sterner noch eine Gelbe Karte sieht, ist das Spiel wegen der Behandlung von Vermeij unterbrochen. Der Dresdner deutet an, einen Ellbogen ins Gesicht bekommen zu haben, im Hintergrund läuft ein Check.

63. Minute: Wieder eilen die Dresdner Mediziner auf den Platz, denn Vincent Vermeij hat sich bei einem Luftduell im Strafraum wehgetan und hält sich auf dem Boden liegend die Wange.

62. Minute: Fabio Kaufmann wird noch nachträglich für ein Foul an Bobzien verwarnt, bei dem Dingert zunächst Vorteil laufen ließ.

60. Minute: Hauptmann und Ceka wollen den Doppelpass in der Braunschweiger Hälfte spielen, verlieren aber den Ball. Der Konter der Hausherren läuft, Kaufmann bleibt aber an Rossipal hängen.

58. Minute: Thomas Stamm bringt jetzt mehr offensive Wucht auf den Platz, bringt Stefan Kutschke für Kofi Amoako. Ein klares Signal für die Dynamo-Marschrichtung in der letzten halben Stunde. Auch Braunschweig wechselt, für den gelb-belasteten Lino Tempelmann ist jetzt Johan Gomez im Spiel.

56. Minute: Der Eckball von Sterner bringt gleich die dritte Ecke in Folge ein, die tritt Rossipal aber auf den Kopf von Alidou. Der Braunschweiger klärt zum Einwurf, auch der landet weit im Braunschweiger Strafraum. Doch der SGD fehlt hier die zündende Idee, um sich aus dem Übergewicht an Ballbesitz und Strafraumszenen gefährliche Abschlüsse zu erarbeiten.

54. Minute: Dynamo steckt natürlich nicht auf, erarbeitet sich die nächste Ecke. Die bringt Rossipal zu Ceka, Tempelmann kann aber vor dem Dresdner zum nächsten Eckball klären.

Eintracht Braunschweig erhöht auf 2:0 gegen Dynamo Dresden

50. Minute: Kalte Dusche für die SGD, Eintracht Braunschweig erhöht durch Faride Alidou auf 2:0! Kaufmann hat das Auge für seinen im Zentrum lauernden Teamkollegen, der sich im Fünfer durchsetzt und einschiebt.

49. Minute: Die Ecke kann Hoffmann zunächst wegfausten, auch wenn Amoako sich dahinter über etwas beschwert. Die SGD bleibt im Ballbesitz, der Angriff wird aber schließlich abgepfiffen, weil Amoako im Abseits steht.

48. Minute: Gute Szene von Dynamo zum Auftakt der zweiten Hälfte! Die Kugel fliegt zu Bobzien, der sich links durchsetzt und abschließt. Sein Schuss wird zur Ecke geblockt.

Die zweite Halbzeit zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig läuft

Anpfiff: Weiter geht's - und gleich mit einem bitteren Start für die SGD. Denn Thomas Stamm muss Thomas Keller doch vom Platz nehmen, der nach seinem Zusammenstoß mit Yardimci nicht mehr weitermachen kann. Für den Innenverteidiger betritt Claudio Kammerknecht den Platz.

Halbzeit: Wir riskieren einen Blick auf die anderen Plätze. Der 1. FC Magdeburg führt mit 2:0 bei Holstein Kiel und zieht somit vorerst an der SGD vorbei. Weil zwischen dem VfL Bochum und Hannover 96 noch keine Tore gefallen sind, vergrößert Bochum den Vorsprung auf Dynamo auf drei Punkte.

Halbzeit: Das hat sich Dynamo Dresden anders vorgestellt! In Braunschweig reicht ein einziger Punkt für den Klassenerhalt, zur Pause hat die SGD den aber noch nicht in der Tasche. Stattdessen machte Braunschweig aus seiner ersten Chance der Partie den Führungstreffer und bringt sich so seinerseits in Stellung für den Klassenerhalt. Doch das letzte Wort ist noch lange nicht gesprochen.

Bisher das Tor des Tages: Tim Schreiber ist geschlagen. © Andreas Gora/dpa

Dynamo Dresden liegt zur Pause mit 0:1 gegen Eintracht Braunschweig hinten

Halbzeit: Und dann ist Pause im Eintracht-Stadion! Christian Dingert schickt die Mannschaften in die Kabine.

45.+4: An Verletzungsunterbrechungen mangelt es heute definitiv nicht, Ceka kriegt einen von Tempelmann mit und wälzt sich. Eine Behandlung braucht der SGD-Flügelflitzer aber nicht.

45.+3: Aydin sucht aus dem Halbfeld einen Mitspieler, findet aber keine Anspielstation und beschließt dann, es einfach selbst zu machen. Sein Schuss geht aber deutlich drüber.

45.+1: Jetzt sieht auch Lino Tempelmann Gelb, er drischt einen Ball im Aus weg.

45. Minuten: Fünf Minuten Nachspielzeit zeigt Jarno Wienefeld an.

44. Minute: Bobzien geht im Duell mit Kaufmann und Marie zu Boden, Dingert lässt zunächst den Konter der Braunschweiger laufen. Als der Ball ins Aus geht, gibt es allerdings erst einmal eine Behandlungspause für den Linksaußen.

43. Minute: Ecke für die Hausherren, Dynamo kann sich aber aus der Gefahrensituation befreien.

42. Minute: Gleich im Gegenzug sucht Aydin Yardimci im Zentrum, Keller ist aber zuerst am Ball und klärt.

41. Minute: Eine Sterner-Flanke kann Hoffmann ungefährdet aus der Luft pflücken.

38. Minute: Aufatmen! Keller kommt wieder auf den Platz, es geht zumindest vorerst weiter für den Innenverteidiger.

36. Minute: Das darf doch nicht wahr sein! Thomas Keller geht nach einem Luftduell mit Yardimci zu Boden und muss erst einmal behandelt werden, schließlich sogar vom Platz - die SGD ist vorübergehend zu zehnt. Nach den Ausfällen von Pauli und Müller wäre das ein enormer Rückschlag für Dynamo, wenn der Abwehrchef nicht mehr weitermachen könnte.

35. Minute: Da ist die Möglichkeit für die SGD! Frenkert klärt per Kopf genau auf den Fuß von Ceka, der im Doppelpass mit Hauptmann Di Michele Sanchez so unglücklich anschießt, dass Hoffmann den Ball gerade noch mit dem Knie am Einschlag hindern kann.

33. Minute: Mitten in der ersten Halbzeit gibt Dynamo übrigens den Abgang von Robin Meißner bekannt, der sich nach seiner äußerst erfolgreichen Leihe fest dem schon als Zweitliga-Aufsteiger feststehenden VfL Osnabrück anschließt.

32. Minute: Eine lange Flanke von Rossipal kann Ceka zwar noch irgendwie erlaufen, ist aber allein auf weiter Flur und kann den Ball nicht an den eigenen Mann bringen.

31. Minute: Bobzien will sich auf der linken Seite in den Strafraum tanken, verliert im Dribbling gegen drei Braunschweiger aber den Ball.

27. Minute: Die erste Gelbe Karte der Partie geht an Ben Bobzien.

24. Minute: Jetzt hat die Partie an Fahrt aufgenommen! Wieder ist Braunschweig am Zug, aus einer ähnlichen Schussposition wie beim 1:0 kommt dieses Mal Kaufmann zum Abschluss, zielt aber rund zwei Meter daneben.

23. Minute: Ecke für die Hausherren, Schreiber kann den kurz ausgeführten Standard aber wegfausten.

22. Minute: Direkt im Gegenzug die erste dicke Chance für Dynamo! Doch Hoffmann kratzt den Schuss aus kurzer Distanz von Vermeij gerade noch aus der Gefahrenzone.

Eintracht Braunschweig geht gegen Dynamo Dresden in Führung

20. Minute: Dynamo macht bisher das Spiel, aber Braunschweig geht in Führung! Florian Flick macht das 1:0 für die Hausherren! Nach einer Hereingabe von Marie tanzt Tempelmann durch den kompletten SGD-Strafraum, verpasst aber den Moment zum Abschluss. Schließlich flankt er zu Alidou, der nach hinten zu Flick weiterleitet. Der Mittelfeldspieler nimmt Maß und schiebt links unten ein!

Florian Flick (r.) bringt die Hausherren in Führung. © Andreas Gora/dpa

16. Minute: Es kann weitergehen für Hoffmann, er bringt einen Abstoß in die SGD-Hälfte. Beim Versuch, die Kugel zu erobern, landet Amoako auf dem Fuß von Kaufmann.

15. Minute: Die Partie ist eine Weile unterbrochen, Braunschweig-Keeper Ron-Thorben Hoffmann muss am Auge behandelt werden. So ganz ersichtlich ist nicht, was passiert ist, vielleicht hat er etwas hineinbekommen.

14. Minute: Immer wieder nähert sich Dynamo dem Strafraum der Hausherren, nur der letzte Schritt fehlt. Ceka hält den Ball an der Seitenlinie künstlerisch im Spiel und flankt dann in Richtung Bobzien, der aber nicht an die Kugel kommt.

13. Minute: Der Linksverteidiger führt kurz auf Sterner aus, dessen Flanke dann allerdings keinen Dynamo-Kopf im Zentrum findet.

13. Minute: Hauptmann holt die erste Ecke der Partie für die SGD heraus, Rossipal macht sich bereit.

11. Minute: Immer wieder ist die Partie unterbrochen, ein richtiger Spielfluss kommt noch nicht auf. Nach einem weiteren Freistoß in der eigenen Hälfte lässt die SGD jetzt das Leder etwas länger durch die eigenen Reihen kreisen.

Die Partie ist in vollem Gang. © Andreas Gora/dpa

9. Minute: Rossipal bringt den ruhenden Ball dicht vor das Tor von Hoffmann, allerdings etwas zu weit für seine einlaufenden Kollegen. Weder Vermeij noch Keller kommen heran.

8. Minute: Kaufmann bringt Bobzien unfair zu Fall, das gibt den nächsten Freistoß für die SGD. Die Position ist gut, von halblinks aus rund 25 Metern.

6. Minute: Boeder geht nach einem Kopfballduell mit Yardimci zu Boden, das Spiel läuft aber ohne Unterbrechung weiter.

6. Minute: Schon nach wenigen Minuten geht es hier richtig zur Sache. Dieses Mal ist es Wagner, der Tempelmann foult, Dingert versucht, die erhitzten Gemüter zu beruhigen.

5. Minute: Tempelmann steigt erst gegen Ceka und dann gegen Wagner hart ein, Dingert belässt es aber bei einer mündlichen Verwarnung. Thomas Stamm marschiert aber sogleich zum 4. Offiziellen, hat wohl etwas dagegen einzuwenden.

4. Minute: Freistoß für die SGD im Mittelfeld nach einem Foul von Flick an Hauptmann.

2. Minute: Braunschweig gewinnt den Ball im Mittelfeld und schaltet schnell um. Tempelmann und Di Michele Sanchez marschieren nach vorn, die Hereingabe des Linksverteidigers kann Boeder aber klären.

1. Minute: Rossipal bringt die erste Flanke in den Strafraum, die kann jedoch direkt wieder rausgeköpft werden. Dynamo bleibt aber im Ballbesitz.