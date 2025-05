Nach Zweitliga-Aufstieg: Dynamo-Boss Brendel muss sich jetzt neu beweisen

Dresden - Wenn du nach dem Abpfiff des letzten Spieltages vorm K-Block stehst und der ruft deinen Namen, dann weißt du eins: So viel verkehrt gemacht hast du in der abgelaufenen Saison nicht. Die Skepsis bei Sportgeschäftsführer Thomas Brendel (49) ist nicht nur wegen seines Auftretens und seines trockenen Humors gewichen. Jetzt geht er den nächsten Schritt: 2. Liga .

Thomas Brendel (49) wurde erst kritisch beäugt, dann hat der Sportgeschäftsführer aber geliefert. © Lutz Hentschel

So wie der 49-Jährige vor einem Jahr in Dresden ausgewählt und vorgestellt wurde, war nicht das Gelbe vom Ei. Deshalb wurde er zunächst kritisch beäugt, doch Brendel lieferte.

Zusammen mit allen Mitstreitern tütete er kluge Transfers - zum Beispiel Jonas Sterner (23), Andi Hoti (22), Sascha Risch (25) und Dominik Kother (25) - ein, gefiel auch durch seine Art. Nun kommt die nächste Bewährungsprobe und die heißt 2. Bundesliga.

Neuland für ihn. Er muss mit allen anderen erneut klug agieren, was die Neuzugänge betrifft. "Wir müssen kreativer sein", sagt er bei "Schwarz Gelb - der Dynamo-Podcast".

"Wir sind ein Top-Aufsteiger, kommen in eine Liga, die unglaublich stark ist mit vielen potenten Vereinen, in der wir erst einmal unsere Position erarbeiten müssen. Eins ist klar: Die guten, starken Spieler, die wir brauchen, die brauchen auch die anderen Vereine", so Brendel.

"Wir müssen unsere Reize - Stadt, Stadion, Trainingszentrum, Fans - einsetzen. Aber auch durch unsere Philosophie, die wir haben. Thomas Stamm ist gerade für junge Profis ein extremer Anker. Da könnten wir einen Vorteil haben gegenüber Etablierteren. Wir müssen uns perspektivisch mit Leuten verstärken, die uns nicht nur nächstes Jahr helfen, sondern auch in der übernächsten Saison da sind."

Dynamo will sich sportlich und wirtschaftlich weiterentwickeln, zum Beispiel auch über Transfereinnahmen.