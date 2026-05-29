So viel Geld bringen die Dynamo-Heimspiele ein

Dresden - Fortuna Düsseldorf zahlte in der 2. Bundesliga 3,6 Millionen Euro Pacht für die Merkur-Spiele-Bank-Arena. Ein Stadion, das 23.000 Zuschauer mehr fasst als das Rudolf-Harbig-Stadion. Nach dem Abstieg gingen die Verantwortlichen zur Stadt und baten, die Pacht um die Hälfte zu senken. Wurde genehmigt. Das zeigt, was geht, wenn Politik und Verein gleiche Interessen verfolgen.

Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39) kämpft um den Betriebskostenzuschuss für den Verein. © Lutz Hentschel

"Düsseldorf sieht sich als Sportstadt, deshalb geht die Politik den Schritt mit", so Dynamos Finanz-Geschäftsführer Stephan Zimmermann (39). Die SGD zahlt 4 Millionen Euro pro Jahr an Pacht.

Das wird sich bis 2039 auch nicht ändern, so lange laufen die Verträge. "Wir kämpfen darum, dass wir irgendwann mal weniger zahlen müssen, aber es ist schwer, etwas zu ändern - auch wenn wir alles versuchen", so der 39-Jährige.

Bis zum Vorjahr bekam Dynamo regelmäßig 1,5 Millionen Euro pro Jahr Betriebskostenzuschuss von der Stadt. Der wurde vor einem Jahr um zwei Drittel gekürzt, macht eine halbe Million.

Nun befürchtet der Verein, dass es zukünftig gar nichts mehr gibt. "Wir werden darum kämpfen", sagt Zimmermann: "Die hohe Pacht gefährdet auf Dauer die 2. Liga. Für uns ist es wichtig, ob wir wenigstens die 500.000 Euro bekommen, oder gar nichts. Wir waren schon bei Vertretern der Stadt, besprechen uns, wir leisten politische Arbeit. Und ich möchte es noch einmal betonen: Es geht nur mit politischem Zusammenhalt."

So wie in Düsseldorf.