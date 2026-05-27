27.05.2026 05:44 Dynamo-Boss Gonther ackert für die neue Saison: Bis dahin soll der Kader stehen

Nach der Saison geht für Sport-Geschäftsführer Sören Gonther die Arbeit bei Dynamo Dresden erst richtig los.

Von Thomas Nahrendorf

Dresden - Als Sören Gonther für ein Gespräch Zeit findet, sitzt er im Auto. Der 39-Jährige hat derzeit wenige freie Spitzen, ist mal hier, mal da, immer unterwegs. Wenn er sich doch mal für wenige Stunden am gleichen Ort befindet, telefoniert er. Die Tage und Wochen nach der Saison sind seine härtesten. "Pfingsten?", fragt er lachend. "Überbewertet." Unterwegs für Dynamo.

Sören Gonther (39) bei seiner Vorstellung am 2. Januar. Schon da war er sich sicher, dass der Klassenerhalt gelingen wird. © Eric Münch Wie weit ist er denn in Sachen Kaderplanung? "Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Zum Trainingsstart Ende Juni oder spätestens zu Beginn des Camps in Windischgarsten soll die Mannschaft zu 95 Prozent stehen", sagt er, ergänzt aber: "Es ist alles nicht ganz so einfach. Durch die WM verschiebt sich viel nach hinten. Zudem wissen manche Vereine noch nicht so richtig, wo die Reise kadermäßig hingehen soll." Keine Ahnung, ob er damit Hannover meint. Aber genau dort herrscht im Moment so etwas wie Stillstand. Keiner darf geholt werden, keiner abgegeben - zumindest nicht mit laufendem Vertrag. Daher hakt es ein bisschen in Sachen Jonas Sterner (24). Das kann sich - wieder einmal - ziehen, ohne dass Dynamo etwas dafür kann. Dynamo Dresden Erster Dynamo-Neuzugang des Sommers im Anflug! Muss dafür ein anderer gehen? Sterner ist nur einer der Leihspieler, den Gonther gern fest an den Verein binden würde - oder noch einmal ausleihen würde. Aber noch ist nichts spruchreif.

Sören Gonther zieht den Hut und erklärt das Ziel für die nächste Saison