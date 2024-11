Neue Dynamo-Termine: Dann steigen die Flutlicht-Kracher im Dezember

Dresden - Sehnsüchtig haben Verantwortliche, Mannschaft und Fans darauf hingefiebert: Am Mittwoch rückte der DFB nach langem Warten endlich die weiteren Spieltermine für Dynamo Dresden in der 3. Liga heraus.

Zweimal unter Flutlicht muss Dynamo im Dezember gegen Bielefeld und Mannheim ran. © Oliver Mueller/Jan Huebner

Dabei kommt es zu zwei Flutlicht-Krachern. Am 8. Dezember (Sonntag) empfängt das Team von Trainer Thomas Stamm (41) den aktuellen Tabellenzweiten Arminia Bielefeld. Um 16.30 Uhr ist Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion.

Nur fünf Tage später steigt schon der Jahresabschluss im eigenen Rund. Dann ist der SV Waldhof Mannheim zur einzigen Partie am Freitagabend (13. Dezember) zu Gast. 19 Uhr ist Anstoß.

Bevor es dann in die Winterpause geht, muss die SGD noch in Unterhaching ran. Am 21. Dezember um 14 Uhr geht's im Uhlsport-Park los.

Lange Zeit zum Ausruhen bleibt nicht, denn schon am 19. Januar (Sonntag) um 13.30 Uhr steigt mit dem Heimspiel gegen Viktoria Köln gleichzeitig der Rückrunden-Auftakt.

Schon sechs Tage später reist die SGD in die Lausitz zum Ost-Duell bei Energie Cottbus. Am Samstag, dem 25. Januar, geht es dabei um 14 Uhr los.

Nach der Länderspielpause stehen zuvor erstmal die wichtigen Partien zu Hause gegen den 1. FC Saarbrücken und auswärts beim SV Sandhausen an. Es werden die "Wochen der Wahrheit", da alle Teams in der Tabelle eng beieinander liegen.