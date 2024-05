Die Entscheidung steht! Heiko Scholz bleibt auch weiterhin Dynamos Co-Trainer

Heiko Scholz (58) bleibt auch unter Thomas Stamm Co-Trainer. © Picture Point/Gabor Krieg

Willi Weiße (36) saß zusammen mit Scholz und Ulf Kirsten (58) interimsweise sechs Pflichtspiele auf der Bank, zuvor betreute er die "U19" der Schwarz-Gelben in der Junioren-Bundesliga. Er wird sich einer neuen Aufgabe annehmen.

Für Videoanalyst Timon Klasen (27) geht die Zeit bei der Sportgemeinschaft ebenso vorbei. Nach drei Jahren in Schwarz-Gelb verlässt der 27-Jährige den Verein.

Stamm wird seinen eigenen Videomann mitbringen, ebenso seinen eigenen Co-Trainer. Wichtig für Dynamo allerdings, dass Scholz erhalten bleibt.

"Seine lockere und doch konzentrierte Art tut einfach dem ganzen Verein gut. Er hat zum Schluss in vorderster Front gut Arbeit geleistet", so Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer (39). Nun kann "Scholle" beruhigt in den Urlaub fahren.