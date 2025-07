Neuer Stamm-Vertrag bei Dynamo in Sicht: Einigung noch vor Saisonstart?

Geht es nun plötzlich doch ganz schnell? Sportgeschäftsführer Thomas Brendel stellt eine baldige Verlängerung mit SGD-Trainer Thomas Stamm in den Raum.

Von Jens Maßlich

Dresden - Geht es nun plötzlich doch ganz schnell? Bis Samstagabend weilte Thomas Brendel (49) in Dynamos Trainingscamp in Windischgarsten bei der Mannschaft. Zeit genug, um auch mal mit SGD-Trainer Thomas Stamm (42) über dessen Vertrag zu reden. Und der Sportgeschäftsführer stellte eine baldige Verlängerung in den Raum.



Coach Thomas Stamm (42) will bei Dynamo noch einiges bewegen - allerdings an der Seitenlinie. © Picture Point/Gabor Krieg "Der Saisonbeginn ist noch ein Stück, es heißt also nicht, dass der Trainer mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison geht", erklärt Brendel auf die Frage, ob es nicht gefährlich sei, mit einem Trainer in die Saison zu gehen, dessen Arbeitspapier ausläuft.

Das muss es nicht unbedingt, bei den Transferplanungen kann das aber durchaus ein Problem sein. Nach TAG24-Informationen hat sich mindestens ein Spieler gegen einen Wechsel entschieden und bei einem Zweitliga-Konkurrenten unterschrieben, weil Stamms Vertrag zum Saisonende ausläuft. Dynamo Dresden Nur bei Dynamo lief's: Daferners offene Rechnung mit Liga zwei? Dynamo Dresden Hingucker im Dynamo-Trainingslager: Fans reisen mit diesem Oldtimer an "Auf das bezogen ist es natürlich gut, wenn du einen Dreijahres- oder einen Vierjahresvertrag hast. Du kannst sagen, ich bin hier, aber der Spieler ist ja auch clever genug, dass er weiß, wie der Fußball funktioniert - losgelöst von einer Dauer des Vertrages", erwidert Stamm. "Ich kann das verstehen. In gewissen Phasen kann es eine andere Verhandlungsbasis sein. Man kann vielleicht den einen oder anderen Spieler noch mal anders überzeugen. Und trotzdem wissen alle Berater, alle Spieler, wie es im Fußball läuft. Von daher ist es nicht ausschlaggebend."

Gespräche laufen seit Saisonende, Brendel ist optimistisch