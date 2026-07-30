Tut sich noch was am Dynamo-Kader?

Dresden - Vier Leihrückkehrer, acht externe Neuzugänge: Bei Dynamo Dresden hat sich in den ersten Wochen der Vorbereitung viel getan. Ben Bobzien (23) war mit Beginn des Camps in Windischgarsten der bis dato letzte Neue . Kommt noch einer?

Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39, r.) und Kaderplaner Stephan Engels (35) halten die Augen offen. © Picture Point / Gabor Krieg

"Wir sind zufrieden, mit dem Kader, den wir haben", antworten Trainer Thomas Stamm (43) und Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) unabhängig voneinander. Der Verein will nur noch etwas machen, wenn es zu 100 Prozent passen sollte, quasi ein Filetstück abfallen sollte.

"Wir haben absolut das Vertrauen in die Jungs, die da sind", ergänzt Gonther. Auf Teufel-komm-raus soll keiner mehr geholt werden.

"Durch die WM und den späten Bundesligastart werden noch einige Dominosteine fallen. Da gucken wir schon vorher, was eventuell passieren könnte", sagt Gonther. Eventuell will er noch nach einem Flügelspieler Ausschau halten, das hat er immer wieder erklärt.

"Wenn wir ein Puzzlestück finden, das die Gruppe besser macht, was vom Profil her anders ist als die Spieler, die wir haben, und als Deal in unseren finanziellen Rahmen passt, dann machen wir das. Aber wenn das bis 1. September nicht passiert, dann gehen wir so in die Saison. Da habe ich keinen Stress", so Gonther.