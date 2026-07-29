Dynamo-Dresden-Blog: Fast alle da beim öffentlichen Training, aber einer dreht abseits seine Runden

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Dynamo-Dresden-Blog: Beim öffentlichen Training stehen Thomas Stamm (fast) alle Spieler zur Verfügung.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison laufen bei Dynamo Dresden auf Hochtouren! Nach dem einwöchigen Trainingslager in Windischgarsten ist das Team von Thomas Stamm wieder in Dresden angekommen.

Nach der Rückkehr stand mit dem XXL-Test gegen Energie Cottbus am Samstagnachmittag der nächste Leistungsvergleich auf dem Programm. Über zweimal 90 Minuten gab es dabei eine Niederlage sowie einen Sieg.

Mit der Saisoneröffnung gegen den 1. FC Union Berlin (1. August) wartet nun nur noch die Generalprobe, bevor der Ball am 9. August erstmals wieder im Ligabetrieb rollt.

In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

29. Juli, 15.39 Uhr: Fast alle da bei der ersten öffentlichen Einheit nach dem Trainingslager

Die Sonne knallt bei über 30 Grad vom wolkenlosen Himmel, für die Dynamo-Profis gibt es trotzdem kein Erbarmen: Beim öffentlichen Training heißt es wie immer Vollgas geben.

Von den Langzeit-Ausfällen Kenneth Schmidt und Lars Bünning einmal abgesehen stehen zur Erwärmung alle Spieler auf dem Platz, Tobias Raschl macht aber nur eingeschränkt mit und läuft schließlich abseits des Teams seine Bahnen. Dafür ist Brooklyn Ezeh, der seit dem Trainingslager ebenfalls angeschlagen war, wieder voll integriert.

Immerhin rund 80 Zuschauer haben sich trotz der Hitze eingefunden, um ihre Mannschaft beim Training zu beobachten.

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Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.
Auch bei mehr als 30 Grad heißt es für die Dynamo-Profis Vollgas geben.  © TAG24/Florian Mentele
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.
Brooklyn Ezeh (v.) fehlte nach dem Trainingslager-Test gegen Graz angeschlagen. Beim öffentlichen Training mischt er jetzt aber wieder mit.  © TAG24/Florian Mentele
Tobias Raschl trainiert noch individuell.
Tobias Raschl trainiert noch individuell.  © TAG24/Florian Mentele

28. Juli, 15.34 Uhr: Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden ist da

Eineinhalb Wochen vor Saisonstart steht der Kader von Dynamo Dresden weitgehend - es ist Zeit für das offizielle Mannschaftsfoto!

Außer Lars Bünning und Kenneth Schmidt waren alle SGD-Profis sowie die beiden Nachwuchsspieler Quentin Enold und Niklas Remus dabei, im Trainingszentrum wurden das Gruppenbild sowie Porträtfotos von Spielern und Staff gemacht. Auch alle vier Keeper waren beim Shooting dabei. (ar)

Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.
Das offizielle Mannschaftsfoto von Dynamo Dresden.  © Eric Münch

25. Juli, 17.05 Uhr: Dynamo-Sieg im zweiten 90-Minuten-Test

Schluss in Spiel zwei! In den letzten drei Minuten hätte Cottbus noch ausgleichen können - vergeblich. Es bleibt beim 2:1 für die SGD.

Insgesamt ging's zwischen den zwei Zweitligisten also 3:3 aus.

66. Minute: Oehmichen bringt Dynamo in Führung

Und damit ist das Spiel auch offiziell gedreht!

Jonas Oehmichen mal ganz schlitzohrig aus richtig spitzem Winkel ins kurze Triangel gelöffelt. Dynamo führt 2:1.

Beklatscht seinen Treffer: Jonas Oehmichen (links).
Beklatscht seinen Treffer: Jonas Oehmichen (links).  © TAG24/Jens Maßlich

53. Minute: SGD-Neuzugang Neininger trifft zum 1:1

Da ist der Ausgleich!

Eine kurz ausgeführte Ecke von Simon Straudi flankte Niklas Remus in den Strafraum, Wolfsburg-Leihe Till Neininger köpfte zum 1:1 ein.

50. Minute: Gelb für Ahmet Muhamedbegovic nach Foul an der Mittellinie.

Schiri Näther (Mitte) zeigt Muhamedbegovic (rechts) Gelb.
Schiri Näther (Mitte) zeigt Muhamedbegovic (rechts) Gelb.  © TAG24/Jens Maßlich

48. Minute: Und zwei Minuten später rettet Elias Bethke gegen Jonas Hofmann. Nach der Ecke darauf traf Lukas Copado die Latte.

46. Minute: Beginn von Halbzeit Nummer vier

Weiter geht's!

Anpfiff zur insgesamt vierten Halbzeit an diesem Tag.

Der Ball rollt wieder.
Der Ball rollt wieder.  © TAG24/Jens Maßlich

45. Minute: Vor ein paar Minuten ließ Nils Fröling die Ausgleich-Chance liegen. Kurz vor der Pause kassierte Kaan Inanoglu für ein härteres Foulspiel noch Gelb.

Dann ist Halbzeit.

37. Minute: Jannis Boziaris trifft für Energie Cottbus

So langsam präsentieren sich die Gäste als richtige Spielverderber.

Per direktem Freistoß aus 22 Metern brachte Jannis Boziaris Energie im zweiten Testkick in Führung. Das Ball schlug links oben ein, Elias Bethke streckte sich vergebens.

SGD-Schlussmann Elias Bethke kann nur hinterher schauen.
SGD-Schlussmann Elias Bethke kann nur hinterher schauen.  © TAG24/Jens Maßlich
Jannis Boziaris (rechts) traf zur FCE-Führung.
Jannis Boziaris (rechts) traf zur FCE-Führung.  © TAG24/Jens Maßlich

28. Minute: Doppelchance für die SGD. Erst landete der Ball am Pfosten, dann wurde der Nachschuss von Luca Herrmann noch von Kevin Kratzsch gehalten.

Vier Minuten später auf der Gegenseite können die Gäste in Führung gehen. Lukas Copado probiert es mit dem langen Heber, aber Elias Bethke im Dynamo-Tor war auf seinem Posten.

18. Minute: Viel ist im zweiten Test des Tages noch nicht passiert. Das Spiel plätschert so dahin, Dynamo aber immerhin mal mit mehr Ballbesitz. Christoph Daferner probierte es eben mal aus der Distanz. Der Schuss eignete aber eher zur Vogelbeobachtung.

25. Juli, 15.20 Uhr: Zweites Testspiel läuft

Und Spiel zwei ist angepfiffen.

Dieses Mal heißt der Unparteiische Michael Näther und auch sonst ist das komplette Personal neu. Nur die beiden Linienrichter machen eine Extra-Schicht.

Mit diesen Akteuren starten beide Teams ins zweite Testspiel.
Mit diesen Akteuren starten beide Teams ins zweite Testspiel.  © TAG24/Jens Maßlich

25. Juli, 14.55 Uhr: Dynamo verliert ersten Test gegen Energie Cottbus

Und Schluss! Pünktlich pfeift Schiedsrichter Richard Hempel ab.

Energie Cottbus bezwingt Dynamo Dresden im ersten von zwei 90-Minuten-Testspielen mit 2:1. Nach 30 Minuten geht's mit zwei komplett neuen Teams in Spiel zwei.

88. Minute: Justin Butler kann und muss aus spitzem Winkel eigentlich alles klarmachen. Aber irgendwie war Dynamos Keeper Tim Schreiber noch dran. Wahnsinn! Aber eben "nur" Ecke für Cottbus. Die bringt nichts ein.

67. Minute: Dynamos Wagner vergibt Großchance

Wahnsinn, dass der nicht drin war!

Robert Wagner musste eigentlich nur noch einschieben, Energie-Keeper Marcel Lotka lag schon am Boden. Aber irgendwie schaffte es Cottbus, den Abschluss des Dynamo-Mittelfeldspielers noch zu blocken.

Im Anschluss schoss Vincent Vermeij noch vorbei. Weiterhin 2:1 für die Gäste aus der Lausitz.

Das wurmt ihn sicher! Dynamos Robert Wagner (links) reißt sich nach der vergebenen Chance das Trikot über den Kopf.
Das wurmt ihn sicher! Dynamos Robert Wagner (links) reißt sich nach der vergebenen Chance das Trikot über den Kopf.  © TAG24/Jens Maßlich

59. Minute: Jetzt ist bei Schwarz-Gelb ein bisschen mehr Zug drin. Vincent Vermeij mit Zug zum Tor, aber leicht abgetrieben. Daher spielte der Niederländer den Rückpass auf Niklas Hauptmann, der aber im letzten Moment noch geblockt.

53. Minute: Fast postwendend wieder der Ausgleich. Nicolai Rapp aus 17 Metern mit dem Schlenzer rechts am Tor vorbei.

52. Minute: Und da ist die verdiente Führung für den Aufsteiger! Nach einem Eckball köpft Lukas Michelbrink an den linken Pfosten, der Abpraller landete vor den Füßen von Dominik Pelivan - 2:1.

Titelfoto: Bildmontage: TAG24/Florian Mentele (2)

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