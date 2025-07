Neuzugang im Doppelpack: Das gab's bei Dynamo noch nie!

Windischgarsten - Das gab es vielleicht noch nie! Zumindest bei Dynamo Dresden waren noch nie ein Spieler und seine Frau gleichzeitig bei Schwarz-Gelb aktiv. Da braucht es schon einen Schweden, geboren in Texas, um für dieses Novum zu sorgen.

"Das waren meine ersten Tore in der 2. Bundesliga. Die haben sich schon gut angefühlt", so Fröling. "Ich glaube nicht, dass die Fans das jemals vergessen können. Aber ich hoffe, ich kann für Dynamo ähnliche Dinge bewirken, Tore schießen und auflegen sowie jede Menge Punkte holen. Ich möchte schöne Erinnerungen schaffen. Getreu dem Motto: Wenn du sie nicht schlagen kannst, dann verpflichte sie."

Reden musste er in der jüngeren Vergangenheit oft über seine drei Tore , die er in drei Spielen gegen Dynamo schoss. Die ersten beiden bei Rostocks 4:1-Erfolg im Februar 2022.

Zugegeben, bisher gab es bei der SGD kein Frauenteam, jetzt kann Frölings Ehefrau Hanna aber ihrer Leidenschaft auch in der sächsischen Landeshauptstadt nachgehen. Immerhin spielte sie mit Hansa Rostock in der Regionalliga Nordost.

"Meine Frau spielte bei den Hansa-Frauen in der Innenverteidigung, ich hoffe, sie kann das auch in Dresden. Sie spielt Fußball aus Spaß, vielleicht kann sie bei Dynamo trotzdem einiges einbringen", erklärt Dynamos bisher vorerst letzter Neuzugang Nils Fröling (25).

Nils Fröling und seine Hanna glücklich auf Instagram. © Instagram/Screenshot/nilsfroling

So geschehen, jetzt soll der Tattoo-Fan in Dresden für Tore sorgen. Vielleicht gibt's dann neben den zahlreichen Tätowierungen auf seinem Körper auch mal eine mit Dresdenbezug.

"Ich kenne in Schweden eine Tattoo-Artistin. Sie schickt mir Vorschläge und dann muss ich einfach einen davon haben. Anfangs habe ich immer versucht, eine Bedeutung zu finden. Nach zehn Tattoos gibst du das auf, du willst einfach noch mehr", erklärt der Offensiv-Spieler. "Mein Favorit ist aber das meiner Hochzeit. Meine Tattoo-Artistin war auch auf der Feier."

Die gab's vor wenigen Wochen und ging drei Tage. "Es war einfach das Beste und Wundervollste, was ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Wir haben das anderthalb Jahre geplant, danach fragst du dich nur: Wo ist die Zeit hin?"

Mit 25 Jahren ist Fröling jedenfalls im besten Fußballer-Alter und hat bereits jede Menge Erfahrungen gesammelt - auch in Sachen Abstiegskampf in der 2. Bundesliga: "Ich weiß, wie es sich anfühlt, abzusteigen. Es ist schrecklich, das schlimmste Gefühl überhaupt. Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um das zu verhindern!"