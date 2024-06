Sapina will bei Dynamo eine Führungsrolle einnehmen

Endlich auf dem Trainingsplatz: Vinko Sapina (28, r.) hatte genug von der langen Urlaubszeit. © Holm Helis

Gefragt, was sich der defensive Mittelfeldspieler persönlich für die kommende Saison im schwarz-gelben Trikot vorgenommen hat, redet er nicht lange um den heißen Brei herum:

"Eine Führungsrolle auf jeden Fall. Ich will, dass die Spieler mich anschauen und sehen, dass sie sich an mir orientieren können. Das ist mein größtes Ziel", erklärt Sapina.

Die Kapitänsbinde braucht es dafür aber nicht unbedingt.

"Die Binde - das habe ich bereits in Essen gesagt - ist nicht wichtig für mich. In der Vergangenheit habe ich es bereits oft betont: Seit meinen jungen Jahren bin ich ein Spieler, der gern Verantwortung übernimmt. So ist meine Spielweise auf dem Platz."



Dynamos Fans können sich auf ein echtes Arbeitstier in der Zentrale freuen. Der Neuzugang von Rot-Weiss Essen will vorangehen und verfolgt einen klaren Plan - auch, wenn er den zum Trainingsauftakt noch nicht kommunizieren wollte:

"Es ist klar, dass wir alle maximal ambitioniert sind. Am ersten Tag ist es immer schwer zu sagen, was wir vorhaben. Wir sollten alle bodenständig und ehrgeizig arbeiten. Dann schauen wir mal."