6. Neuzugang! Dynamo holt Führungsspieler von Drittliga-Kontrahent

Dresden - Wow, da ist den Dynamos ein Coup gelungen. Dresden hat mit Vinko Šapina (29) einen echten Leader in sein Team geholt. Der defensive Mittelfeldspieler kommt von Liga-Kontrahent Rot-Weiss Essen an die Elbe. Vielen SGD-Fans dürfte er noch aus den Spielen mit Verl und Essen gegen Dynamo in Erinnerung sein.