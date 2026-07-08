Die ersten beiden Spiele sind fix: An diesem Tag startet Dynamo in die neue Saison
Dresden - Jetzt sind die ersten beiden Spiele fix: Dynamo Dresden startet am Sonntag, dem 9. August um 13.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg in die neue Saison der 2. Bundesliga. Das teilte die Bundesliga am Dienstag offiziell mit.
Terminiert wurde auch der Heimauftakt gegen den SV Darmstadt 98, der steigt am Sonntag, dem 16. August um 13.30 Uhr.
Dabei ist allerdings immer noch die Frage offen, ob die SGD vor einem leeren und oder einem vollen K-Block spielen wird.
Nachdem der DFB das Urteil gegen Dynamo nach den Ausschreitungen im Heimspiel gegen Hertha BSC am 4. April in der Berufungsverhandlung am DFB-Campus am 5. Juni bestätigt hatte, ging der Klub erneut in Berufung und zieht nun vors DFB-Bundesgericht.
Der Termin für diese Verhandlung steht allerdings noch nicht.
Auf TAG24-Anfrage teilte der Verband mit: "Derzeit gibt es noch keinen Termin für die von Ihnen angesprochene Berufungsverhandlung vor dem DFB-Bundesgericht. Und beim DFB-Kontrollausschuss ist darüber hinaus aus der abgelaufenen Saison nur noch ein weiteres Verfahren gegen Dynamo Dresden anhängig."
Es liegt allerdings nahe, dass der DFB an einem Verfahren bis zum Saisonstart interessiert ist, damit Klarheit herrscht.
Dynamo Dresden muss nach aktuellem Stand ein Heimspiel vor dem leeren K-Block spielen
Dynamo wurden nach den Ausschreitungen zu einem Spiel Sperre für den gesamten K-Block, ein zweites Spiel Sperre dieses Zuschauerbereichs auf Bewährung bis zum 30. Juni 2027 sowie zu einer Geldstrafe in Höhe von 91.200 Euro verurteilt.
Schon dem Urteil im Einzelrichterverfahren hatte die SGD nicht zugestimmt, nachdem das DFB-Sportgericht in der mündlichen Verhandlung die Entscheidung bestätigt hatte, legte der Verein erneut Einspruch ein.
Bleibt es auch bei der Verhandlung vor dem DFB-Bundesgericht bei dem ursprünglichen Urteil, muss der K-Block gegen Darmstadt leer bleiben.
Erst zum zweiten Heimspiel der Saison gegen den VfL Bochum könnte das Team dann wieder auf den vollen Support setzen.
Die Termine für die Spieltage drei bis sechs folgen in der kommenden Woche zeitgleich mit den Ansetzungen der ersten vier Spieltage in der Bundesliga.
Titelfoto: IMAGO / Sportfoto Rudel