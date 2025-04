Dynamo thront an der Spitze: SGD erzwingt das Glück

"Die Grundeinstellung, die Bereitschaft, sich in alles reinzuschmeißen, hat gestimmt. Und dann erarbeitest Du Dir auch das Glück", so der Kapitän.

Die Entscheidung fiel dann nach einem überaus flotten Start in die zweite Hälfte, als er selbst in den kurzen Rückpass von Sascha Mockenhaupt (33) sprintete und Daferner bediente. "Der Pass zurück war für mich das Signal: Durchlaufen, Druck geben. Ich krieg' ihn Gott sei Dank vorbei gespitzelt."

Vor der Partie wurde der Kapitän von Sportchef Thomas Brendel (48, l.) für 150 Spiele im Dynamo-Trikot ausgezeichnet. © Lutz Hentschel

"Natürlich waren es Fehler. Aber wir haben die auch erzwungen. Da gehören immer zwei Seiten dazu. Wir haben das erkämpft."

Groß den 16. Saisonsieg feiern ist nicht bei ihm und seinen Kollegen. Der Blick ging schon kurz nach dem Spiel auf Freitag und dem Auftritt bei den jungen 96ern in Hannover.

"Wir müssen uns als Mannschaft klar sein, dass wir da einen Job zu erledigen haben. Hannover hat gerade eine gute Phase. Nichts, was wir unterschätzen sollten, werden wir auch nicht", sagte der 28-Jährige. Als Beleg für seine Aussage kann das 2:2 am Samstag in Bielefeld gelten.

Hauptmann weiß, dass die eigenen Anhänger in Scharen mitreisen werden. "Normal wird das sicher nicht. Das ist schon etwas Besonderes. Wir freuen uns sehr darauf."