Überraschende Rückkehr: Nach vier Jahren streift er sich wieder das SGD-Trikot über

Dresden - Überraschendes Comeback eines Aufstiegs-Helden! Niklas Kreuzer (32) kehrt zu Dynamo Dresden zurück. Der Außenverteidiger verstärkt künftig die U21 der Schwarz-Gelben.

Niklas Kreuzer spielte von 2014 bis 2021 für die SGD. Er verstärkt künftig die U21 der SGD. (Archivbild) © Lutz Hentschel

"Wir freuen uns sehr, mit Niklas eine weitere wichtige Stütze für unsere junge Mannschaft hinzugewonnen zu haben. Mit der Personalie konnten wir nun die ursprüngliche Planung aus dem Sommer, mit drei erfahrenen Spielern für das Team, abschließen. Niklas kann der Mannschaft mit seiner Erfahrung weitere Qualität geben und so die Entwicklung der Spieler fördern", zeigt Marco Hartmann, inzwischen Leiter der Nachwuchsakademie und früher langjähriger Mitspieler von Niklas Kreuzer, dessen zukünftige Rolle auf.

"Ich hatte bei Dynamo wundervolle Jahre bei den Profis. Auch deshalb ist der Kontakt zu vielen Personen nie wirklich abgerissen. Die U21 ist ein hervorragendes und für mich spannendes Projekt", blickt auch der Rückkehrer mit Vorfreude auf seine Aufgaben im Team des Sechstligisten.

Die U21 von Dynamo kämpft in der Sachsenliga um den Aufstieg mit, belegt nach 15 Spielen mit 34 Punkten den 2. Tabellenplatz.

Der erfahrene Defensivmann soll dem jungen Team helfen, das ambitionierte Ziel zu erreichen.