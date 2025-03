Nur 31 Gegentore! Dynamo muss in Aachen ein Bollwerk knacken

Denn genau gegen solche Mannschaften hat sich die SGD zuletzt immer wieder schwergetan, vor allem auch auf fremdem Platz. "Sie laufen mutig und intensiv an. Du brauchst gute Lösungen mit Ball, musst auch die zweiten Bälle gut abdecken, weil sie da viel investieren", so Dynamos Coach.

SGD-Coach Thomas Stamm (42) fordert gute Lösungen mit dem Ball. © Lutz Hentschel

Zu Hause wurde das Team von Heiner Backhaus (43) aber nur einmal bezwungen. Der Tivoli ist eine Festung, achtmal gab's dort ein Unentschieden, viermal feierte die Heimmannschaft einen Dreier.

31.500 Zuschauer passen in die Arena, vor dem Kracher am morgigen Samstag (14 Uhr) waren am gestrigen Donnerstag nur noch 500 Tickets auf dem Markt. Der Gästebereich ist mit 3000 Fans komplett voll.

Stamm: "Wir freuen uns auswärts auf eine volle Hütte, es wird sicherlich eine gute Stimmung. Mehr jedoch freuen wir uns auf die, die uns begleiten. Denen wollen wir endlich mal wieder einen Auswärtssieg schenken. Dann ist die Rückfahrt entspannter."

Damit es vor der englischen Woche mit drei Spielen in acht Tagen auch keine müden Bus-Beine gibt, fliegt die SGD hin und zurück. Und wer weiß, vielleicht gibt's im Flieger ja auch die ausgebaute Tabellenführung zu feiern.

Denn gleichzeitig muss der Zweite Cottbus beim Dritten Saarbrücken ran. "Das Spiel darf keinen Einfluss auf unsere Leistung haben. Ich will zwei Spiele am Stück gewinnen. Nach einem soliden Heimspiel will ich nachlegen - was die Punkte, die Art und Weise sowie die Haltung anbelangt", so Stamm.