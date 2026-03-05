Nach Schiri-Zoff bei Dynamo: DFB schickt FIFA-Referee aus Sachsen nach Karlsruhe
Dresden - Das ist schon beachtlich! Nach dem Zoff um Schiedsrichter Lars Erbst (31) beim Heimsieg gegen den SV Darmstadt 98 schickt der DFB zum kommenden Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim Karlsruher SC einen FIFA-Referee und der kommt mit Florian Badstübner (35) sogar aus Sachsen.
Der Unparteiische ist geboren in Rodewisch und wuchs bis zu Grundschulzeiten in Auerbach auf, zog danach nach Bayern. Er wird die Begegnung am Sonntag in Baden leiten.
Damit setzt der DFB nach den hitzigen Diskussionen um Erbst ein klares Zeichen, denn Florian Badstübner ist ein ganz erfahrener Mann, der in dieser Spielzeit erst ein einziges Mal in der 2. Bundesliga zum Einsatz kam. Ansonsten pfiff er in der Bundesliga, im DFB-Pokal sowie in zahlreichen internationalen Spielen, darunter der Conference League und sogar der Saudi Pro League.
Am 8. Spieltag (5. Oktober 2025) leitete er im deutschen Unterhaus den 2:1-Sieg vom FC Schalke 04 bei Arminia Bielefeld, nun kehrt er in die 2. Bundesliga zurück.
Trotzdem hat er schon ein Spiel von Dynamo auf der Uhr, denn beim bitteren Aus in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesligist 1. FSV Mainz 05 war Badstübner zu Gast in Dresden.
Hier wird Schiedsrichter Lars Erbst am Wochenende zum Einsatz kommen
Lars Erbst bekommt nach dem hitzigen Spiel in Dresden eine Pfeifpause, muss als Vierter Offizieller beim Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr) zwischen dem 1. FC Köln und Borussia Dortmund in der Rolle des Vierten Offiziellen die Gemüter an der Rasenkante beruhigen.
Ungewöhnlich ist dieser Einsatz nicht, schon zehnmal kam der Mann aus dem württembergischen Gerlingen in dieser Saison als Vierter Offizieller in der Bundesliga zum Einsatz, zuletzt am 21. Februar bei der Begegnung des VfL Wolfsburg gegen den FC Augsburg.
Erbst stand bei der Partie zwischen Dynamo und Darmstadt im Fokus, weil er in der 7. Minute Innenverteidiger Thomas Keller (26) nach einem Trikotziehen an Stürmer Isac Lidberg (27) die Gelbe Karte zeigte, nach einem Foul an Ben Bobzien (22) Lilien-Verteidiger Patric Pfeiffer (26) in der 42. Minute aber mit glatt Rot des Feldes verwies.
Im Anschluss hatte der Darmstädter Torhüter und Kapitän Marcel Schuhen (33) die Schiedsrichter-Ansetzung heftig kritisiert, auch der DFB meldete sich zu Wort und nahm den Unparteiischen in Schutz und erklärte, dass man die beiden Szenen nicht direkt miteinander vergleichen könne.
Jeden Morgen die wichtigsten Nachrichten direkt in dein Postfach.
- Exklusive News rund um die SGD
- Spielberichte, Transfers & Hintergrundinfos
- Jederzeit abbestellbar
DFB setzt auch bei der Begegnung von Darmstadt gegen Kiel ein Ausrufezeichen
Trotzdem steht am Sonntag in Karlsruhe nun jede Menge Erfahrung in Form von Badstübner auf dem Rasen. Und auch beim Heimspiel der Darmstädter gegen Holstein Kiel gibt es ein Ausrufezeichen, denn das leitet Deniz Aytekin (47).
Der aktuell erfahrenste Mann im Schiedsrichter-Wesen ist bei allen extrem beliebt, agiert souverän und auch er leitete in dieser Spielzeit erst eine Begegnung in der 2. Bundesliga. Somit bleiben an diesem Wochenende die Diskussionen in Darmstadt und für Dynamo in Karlsruhe hoffentlich aus.
Titelfoto: IMAGO / Passion2Press