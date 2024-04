Nur ein Punkt, Mega-Serie reißt: Dynamo trotzdem zurück auf Platz drei

Freiburg - Jetzt hilft nicht mal mehr eine 1:0-Führung! 15-mal hat Dynamo in der Saison geführt und immer gewonnen. In Freiburg reichte es gegen einen blutjungen Gegner nicht. Vor 2300 Zuschauern traf Tom Zimmerschied (28.), Yann Sturm (41.) glich aus. Es war ein nervöser, ein hektischer Auftritt, der nur einen positiven Fakt hat: Dresden ist wieder Dritter.

Tom Zimmerschied brachte Dynamo Dresden in Führung, die das Team aber erstmals in dieser Saison nicht über die Zeit brachte. © Imago / Eibner

Idealer hätte es Dynamo gar nicht erwischen können. Die Erfahrenen beim SCF waren gesperrt oder verletzt. Es war eine verstärkte "U19".

Fünf Spieler können noch bei den A-Junioren auflaufen, die in der Oberliga Baden-Württemberg beheimatet ist. Also nicht einmal Bundesliga wie Dynamos "U19". Der Älteste war Ryan Johansson, der im Februar 23 wurde. Und trotzdem ... Und trotzdem … in Worten schwer zu beschreiben.



Logisch waren die Schwarz-Gelben tonangebend vor ihren 1300 mitgereisten Fans - eine irre Zahl für einen Sonntagabend mit einer Distanz von 1360 km hin und zurück.

Chancen gab es gleich genügend: Jakob Lemmer (4.), Niklas Hauptmann (5.) oder Paul Will (9.) hätten früh vorlegen können. Dynamo erdrückte die Breisgau-Bubis mit schnellem Spiel, mit Wucht.

In dem Moment, als manche ob des Chancenwuchers wieder mit dem Kopf schüttelten, schlug Zimmerschied zu. Erst testete er sich ran, dribbelte von links nach innen, zog ab und scheiterte an Niklas Sauter (27.). Der zweite Versuch sah genauso aus, mit einem Unterschied: Das Ding passte diesmal genau ins lange Eck - 1:0 für die SGD (28.).

Dass es 45 Sekunden später nicht 2:0 stand, lag an Lemmer. Er lief in einen Fehlpass von Pascal Fallmann ab, schob den Ball aber frei vor Sauter am Tor vorbei. Mann, o Mann! Unvermögen!