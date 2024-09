Ost-Derby in Dresden! Dynamos Plan gegen Hansa-Kogge

Oliver Batista Meier (vorn) war auch schon 2022 für Dynamo gegen Hansa am Ball. © Lutz Hentschel

"Aber auch da haben wir noch Luft nach oben", sagt SGD-Trainer Thomas Stamm. Fußball ist und bleibt ein Fehlersport, das betont auch Stamm nochmals.

Und: "Man kann Fehler auch erzwingen. Das 1:0 in München fällt nach einem Abschlag der 60er, weil wir früh gepresst haben, weil wir draufgegangen sind. Wenn 'Haupe' beim dritten Tor nicht ins Gegenpressing geht, fällt das nicht. Es ist immer auch ein Ergebnis daraus, was investieren wir. Wenn wir sehen, was wir investiert haben in Sachen Sprints und Laufmeter, das ist genau das, was wir brauchen", erklärt der Trainer.

"Wir schauen nicht bewusst auf Fehler, die wir dann ausnutzen können. Wir versuchen so einen hohen Stressfaktor beim Gegner zu erzeugen, dass wir ihn zu Fehler zwingen. Da sind wir gerade ordentlich drin, aber auch da müssen wir uns noch steigern."

Das ist die eine Sache, die Dynamo derzeit wirklich gut beherrscht. Die andere Seite ist das eigene Spiel. Auch da läuft es, mit Einschränkungen. Stamm: "Wir hatten schon ein paar Spiele, wo wir sagen, eine bessere Chancenverwertung aus dem Spiel heraus würde uns auch guttun."