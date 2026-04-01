Ostern ohne Familie: Legt Dynamos Vermeij dafür der Alten Dame die Eier ins Nest?

Dresden - Niederländer allein daheim! Gerade noch hatte Vincent Vermeij (31) ein paar Tage mit Frau und Kindern verbringen können, ausgerechnet aber ab Samstag hat Dynamo Dresdens Stürmer sturmfrei.

Muss Ostern ohne seine Familie verbringen: Dynamo-Stürmer Vincent Vermeij (31). © Lutz Hentschel

"Ja, ich muss leider sagen, dass meine Familie dann abreist, weil die Große Ferien hat. Und deswegen fahren die dann nach Holland. Und dann sind die jetzt am Wochenende auch nicht da", weiß Vermeij zu berichten. "Vielleicht wäre 20.30 Uhr auch zu spät gewesen."

Die Kinder sollen in der niederländischen Heimat Osternester suchen und fette Beute machen, der Papa stattdessen der Hertha ab 20.30 Uhr jede Menge Eier ins Nest legen. Zuletzt lief das mit vier Toren in vier Spielen ziemlich gut. "Es tut mir auch gut, jetzt das letzte Spiel wieder getroffen zu haben. Aber mit einem Sieg fühlt es sich einfach ganz anders an", so der 31-Jährige.

Mit drei Punkten oder wenigstens einem Zähler hat es zuletzt gegen Paderborn eben nicht gereicht. "Das haben wir hoffentlich alle abgehakt", wünscht sich Vermeij: "Jetzt sind nur noch diese sieben Spiele in unserem Kopf, die wir absolvieren müssen - und hoffentlich erfolgreich."

Bei der mehr als verdienten Hinspiel-Niederlage Anfang November in Berlin konnte der Stürmer nur etwas mehr als 30 Minuten ran, inzwischen ist er vorne gesetzt. Überhaupt sind - nimmt man die vergangenen Aufstellungen zurate - nur drei Spieler aus der damaligen Startelf noch übrig: Alexander Rossipal, Niklas Hauptmann (beide 29) und Kofi Amoako (20).