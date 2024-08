Dynamo-Rückkehrer Heise entschuldigt sich nach seinem Comeback-Treffer!

"Da hebt er ab und völlig losgelöst...": Philip Heise (33, 2.v.r) feierte seinen Comeback-Treffer für Dynamo jubelnd vorm K-Block. © Lutz Hentschel

"Das Tor zum 0:1 geht komplett auf meine Kappe", sagt Heise: "Da kommt der Rückpass zu kurz, bei der Ecke habe ich nicht ordentlich verteidigt. Aber wir haben immer an uns geglaubt, deshalb haben wir das Spiel noch drehen können."

Dass es am Ende nicht auf einen Zittersieg hinauslief, lag an ihm. Lars Bünning (26) bediente Oehmichen, der mit der Hacke auf den einlaufenden Heise ablegte. Er lief zwei, drei Schritte, schweißte die Kugel mit links ein und hob jubelnd vorm K-Block ab.

"Ich hatte noch etwas gutzumachen", grinst er. "Es freut mich umso mehr, dass ich dann mit dem vierten Tor Ruhe reinbringen konnte. Es ist ein schönes Gefühl", sagt der 33-Jährige.

"Schon beim Einlaufen hatte ich Gänsehaut, so wie damals", spricht er die prickelnde Atmosphäre an bei seinem ersten Heimspiel für Dynamo Dresden nach fünfeinhalb Jahren. "Ich habe immer Spaß, hier Fußball zu spielen. Ich hoffe, das bleibt die ganze Saison so."

Das Lob, das auf ihn einprasselte, das wollte er nicht für sich allein. Er hob die Mannschaft heraus. Sie habe gezeigt, "dass sie bombastisch gut ist und wir nur an uns glauben müssen".