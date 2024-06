Platz auf dem Treppchen: So viel muss Dynamo an Strafen zahlen!

Dresden - Die Saison ist vorbei. Zeit, einmal auf den Strafenkatalog des DFB zu schauen. Dynamo hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verbessert, bekam 2023/2024 Strafen in Höhe von 145.550 Euro aufgebrummt. Das sind Stand heute 340 Euro weniger als im Vorjahr. In der 3. Liga ist das Platz drei.

Allein das Heimspiel gegen den Halleschen FC am 4. Oktober 2023 wurde mit 90.000 Euro Strafe durch den DFB sanktioniert. © privat

"Spitzenreiter" in jener Statistik war in dieser Saison Waldhof Mannheim mit 203.610 Euro, gefolgt von Aufsteiger Preußen Münster, der 155.335 Euro bekam. Bei Dynamo fällt ein Spiel besonders ins Gewicht und das war der Heimauftritt gegen den Halleschen FC am 4. Oktober 2023.

"Das Sportgericht des DFB hat Drittligist Dynamo Dresden im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss wegen eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger mit einer Geldstrafe in Höhe von 90.000 Euro belegt", hieß es in der Urteilsbegründung des Verbandes.

"Davon kann der Verein bis zu 30.000 Euro für sicherheitstechnische oder gewaltpräventive Maßnahmen verwenden, was dem DFB bis zum 30. Juni 2024 nachzuweisen wäre."