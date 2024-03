Dynamo Dresden kommt zu spät ins Stadion, weil die Polizei den Bus aufhält

Halle (Saale) - Eine optimale Vorbereitung auf das Spiel beim Halleschen FC um 14 Uhr ist es nicht. Der Mannschaftsbus von Dynamo Dresden kam erst um 12.51 Uhr im Leuna-Chemie-Stadion an - also nur etwas mehr als eine Stunde vor dem Anpfiff. Und das lag an der Polizei!