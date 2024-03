Dynamo beißt sich in Münster die Zähne aus und stürzt auf Rang vier ab!

Münster - Spiel auf ein Tor, aber: Vierte Auswärtsniederlage in Folge. Und das war eine vor 11.744 Zuschauern, die so nötig war wie 40 Grad Fieber im Hochsommer. Dresden gab eine überlegen geführte Partie ab, weil es zu harmlos vor des Gegners Tor agierte. Münster hatte eine Chance, nutzte die, gewann 1:0 (0:0) und marschiert auf Rang drei. Dynamo stürzt auf Rang vier ab.

Luca Herrmann (r.) und seine Kollegen konnten in Münster zu selten für zwingende Gefahr sorgen. © IMAGO / osnapix

Das waren die beste ersten 45 Minuten auf fremdem Boden seit Bielefeld kurz vor Weihnachten. Dresden hatte von Beginn alles im Griff, zeigte sich kämpferisch, war voll auf der Höhe.

Die formstarken Münsteraner nahmen am Spiel kaum teil, warteten nur auf Konter. Gelegenheiten dazu boten die ganz in Gelb spielenden Sachsen aber nicht an.

Dresden spielte den Ball zügig und meist auch sicher von hinten raus, agierte im Mittelfeld spielerisch sehr annehmbar. Luca Herrmann interpretierte seine Sechser-Rolle deutlich offensiver als Paul Will, forderte und verteilte die Bälle.

Was fehlte, war der Punch nach vorn. Entweder passte meist schon der vorletzte Ball nicht oder die SGD agierte zu umständlich. Das war ärgerlich, weil viele Angriffe im Ansatz gut heraus gespielt waren.

So sorgte ein Standard für die beste Gelegenheit. Einen Freistoß von Ahmet Arslan (13.) köpfte der aufgerückte Lars Bünning an der Querbalken.

Auch so eine verflixte Statistik: Es war der 16. Alu-Treffer der Saison.