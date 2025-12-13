Rührender Moment vor Anpfiff: Minge zehnter Ehrenspielführer der SG Dynamo
Dresden - Was für eine Stimmung, was für eine Rührung! Als das Banner mit dem Konterfei von Ralf Minge vor dem Angriff der Partie von Dynamo gegen Braunschweig hochgezogen wurde, platzte irgendwie ein ganzes Stadion voller Stolz und der Protagonist selbst schaute gebannt zu. Der 65-Jährige ist der zehnte Ehrenspielführer der SGD.
Viermal gewann Minge mit Dynamo den FDGB-Pokal. 1989 und 1990 wurde er Meister. Mit seinem letzten Einsatz im schwarz-gelben Trikot schaffte er 1991 die Qualifikation zur gesamtdeutschen Bundesliga.
Sein Engagement für Dynamo war damit aber längst nicht beendet. Der 36-fache DDR-Nationalspieler arbeitete später als Chef- und Co-Trainer für Dynamo, war Sportdirektor der SGD und saß im Aufsichtsrat des Vereins.
Als Aktiver hatte er 32 Pflichtspiele als Kapitän bestritten, auf der Mitgliederversammlung 2025 wurde er zum Ehrenspielführer ernannt.
Auch den Neuzugängen, die erst wenige Monate im Verein sind, ist Minge ein Begriff. "Als ich die Rede zur Mitgliederversammlung gehört haben, boah, da waren so viele schöne Dinge dabei, so viel drin, was wir mitnehmen können. Das war ganz toll. Er hat so viel gesagt, was für Dynamo steht", sagt Konrad Faber (28).
"Wenn man in solch einem Verein es schafft, so einen Status erlangt: Da kann er stolz darauf sein."
Titelfoto: Lutz Hentschel