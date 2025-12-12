Dynamo gegen Braunschweig live: Blitz-Doppelschlag! SGD ist wieder voll im Spiel

Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker: Rund zwei Minuten nach dem 1:2-Anschlusstreffer trifft Fröling zum 2:2-Ausgleich.

Von Ivan Simovic

Dresden - Unter Flutlicht empfängt Dynamo Dresden am heutigen Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) die Eintracht aus Braunschweig zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres. Spielstand: Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 2:2 (0:2) Torschützen: Christian Conteh 0:1/0:2 (7. Spielminute/21.), Jakob lemmer 1:2 (54.), Nils Fröling (56.)

TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch vor, während und auch nach dem Spiel auf dem Laufenden.

66. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo! Pauli und Fröling verlasen den Platz, Kammerknecht sowie Oehmichen kommen neu in die Partie.

62. Minute: In Höhe der Mittellinie setzt Hauptmann zur Grätsche an, trifft dabei allerdings nur Heußer - und bekommt Gelb.

58. Minute: Dynamos Pauli kommt zu spät gegen Marie, sieht dafür von Schiri Dr. Kampka die Gelbe Karte.

56. Minute: Dynamos Fröling trifft zum Ausgleich!

Was ist denn hier los? Rund zwei Minuten nach dem 1:2-Anschlusstreffer trifft Fröling zum 2:2-Ausgleich. Bei einer Lemmer-Flanke von rechts landet der Ball beim Angreifer, der zunächst scheitert, dann aber doch noch einmal an die die Kugel kommt - und diese über die Linie gedrückt bekommt. Fußball-Wahnsinn im Rudolf-Harbig-Stadion!

Dynamos Nils Fröling (25) drückt den Ball zum 2:2 über die Linie. © Robert Michael/dpa

54. Minute: Anschlusstreffer der Dynamos!

Tor für Dynamo! Lemmer zieht das Tempo an, sprintet in die Box. Dort angekommen versucht er es mit einem satten Flachschuss. Braunschweigs Torhüter kann klären, lässt den Ball dabei allerdings vor Lemmers Füße prallen, dessen Nachschuss ins Tor geht.

51. Minute: Doch auch diese ist nicht von Erfolg gekrönt. Hoffmann hat den Ball sicher.

50. Minute: Die darauffolgende Eckball bekommt Braunschweig-Keeper Hoffmann, der die Kugel nächsten Ecke klärt.

49. Minute: Dynamos Rossipal schlägt eine Flanke von links in den gegnerischen Strafraum, wo Braunschweigs Amougou Nkoa den Ball aber entschärft.

46. Minute: Während die Gäste auf personelle Veränderungen verzichten, bringt Dynamo-Coach Stamm mit Hauptmann einen neuen Akteur fürs Spiel. Sapina bleibt draußen.

46. Minute: Weiter geht's!

Der Ball rollt wieder. Die zweite Hälfte läuft.

Vor Anpfiff der zweiten Hälfte: Beide Teams stehen wieder auf dem Platz. In wenigen Minuten wird auch der zweite Durchgang angepfiffen.

19.19 Uhr: Halbzeit! Dynamo geht mit 0:2-Rückstand in die Pause

Schluss, Schiri Dr. Kampka bittet zum Pausentee. Unter einem gellenden Pfeifkonzert verabschieden sich die Dynamo-Kicker in die Halbzeitpause. Offensiv ging bislang so gut wie nichts zusammen, SGD-Angriffe blieben Mangelware, das Tempo fehlte, und auch in den Zweikämpfen wirkten die Mannen von Chefcoach Stamm oft einen Schritt zu spät. Der 0:2-Rückstand ist somit ebenso bitter wie verdient.

45.+1: Bell Bell zündet eine Fackel aus der zweiten Reihe, muss sich dabei allerdings SGD-Torhüter Schreiber geschlagen geben, der das Ding hält.

45. Minute: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch obendrauf.

43. Minute: Herrmann spielt den Ball kurz zu Rossipal, der diesen in die Box schlägt. Ein Abnehmer ist jedoch nicht zu finden, Braunschweigs Defensive steht kompakt und entschärft die Situation.

42. Minute: Dynamos Rossipal schickt Fröling auf die Reise, der eine Ecke rausholt.

39. Minute: Nun aber wieder die Gäste! Yardimci kommt nach einer Conteh-Flanke zum Kopfball, den Schreiber gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Querlatte lenkt. Knapp war's!

36. Minute: Erste Dynamo-Chance im Spiel

Na bitte, es geht doch! Nach exakt 35 Minuten und 51 Sekunden meldet sich nun auch mal die Dynamo-Offensive zum Dienstbeginn. Lemmer kommt vor der BTSV-Box an den Ball, hält aus zentraler Position mit links drauf. Der unpräzise Distanzschuss stellt Keeper Hoffmann jedoch vor keine großen Probleme. Er hält sicher.

34. Minute: Dynamo-Coach wechselt früh

Was ist denn da los? Nach etwas über einer halben gespielten Stunde verlässt Amoako den Platz. Für ihn kommt nun Herrmann neu ins Spiel.

32. Minute: Bei einer BTSV-Ecke von links kommt Aydin an den ball, bekommt diesen aber nicht verarbeitet.

29. Minute: Für Aydin scheint es wohl weiterzugehen. Er steht wieder, nimmt am Spiel teil.

28. Minute: Braunschweigs Aydin geht im Zweikampf mit Dynamos Amoako zu Boden, muss behandelt werden.

24. Minute: Nun mal aber Lemmer, der entschlossen nach vorne zieht. Am Ende ist aber erneut ein Braunschweiger zur Stelle, kann auch dieses Vorhaben unterbinden.

21. Minute: Ex-Dynamo Conteh trifft doppelt!

Tor Nummer zwei, erneut für die Gäste - und wieder ist es Conteh, der mitten ins SGD-herz trifft. Braunschweigs Stürmer flitzt in die Box, lässt dabei mit gekonnten Bewegungen SGD-Innenverteidiger Pauli stehen und knallt die Kugel anschließend ins lange Eck. Schreiber hat keine Chance, 0:2.

Braunschweigs Christian Conteh (26, Mitte) traf zur 2:0-Führung der Gäste. © Robert Michael/dpa

18. Minute: Die Dynamos haben bislang große Probleme, sich nach vorne zu kombinieren. Immer wieder aufs Neue sind die Braunschweiger hellwach, gehen robust in die Zweikämpfe und unterbinden die Offensiv-Bemühungen der Hausherren.

15. Minute: Erneut versucht es Lemmer mit einer Einzelaktion über rechts, zieht im Duell mit Braunschweigs Aydin allerdings den Kürzeren - und verliert die Kirsche.

13. Minute: Braunschweigs Marie sucht Heußer, bedient ihn mit einem scharfen Zuspiel in den Lauf. Doch der Ball landet im Toraus. Abstoß für Dynamo!

11. Minute: BTSV-Akteur Yardimici tänzelt sich nach vorne, kann aber kurz vor dem Dynamo-Sechzehner doch noch gestoppt werden.

9. Minute: So hatten sich die Dynamos den Start in dieses Spiel sicher nicht vorgestellt. Bleibt nun abzuwarten, wie die Hausherren diesen 0:1-Schocker verarbeiten.

7. Minute: Kalte Dusche für die Dresdner!

Ausgerechnet Ex-Dynamo Conteh trifft zur 1:0-Führung aus Sicht der Gäste. Der BTSV-Offensivmann taucht nach einem Zuspiel von Teamkollege Bell Bell vor Keeper Schreiber auf, nimmt den Ball perfekt an und chippt diesen im Anschluss zum 1:0 ins Tor.

5. Minute: Dynamos Lemmer versucht es über rechts, dreht dann jedoch wieder ab. Neu-Spielaufbau der Schwarz-Gelben.

3. Minute: Braunschweigs Aydin tankt sich auf der rechten Seite in Richtung der Dynamo-Box und legt dann ab auf Marie, der den Ball aber im Zweikampf gegen Fröling verliert.

2. Minute: Pyroshow der Gäste! Der mitgereiste Anhang aus Braunschweig lässt es ordentlich brennen, fackelt ein ganzes Munitionslager an Bengalos ab.

1. Minute: Anpfiff!

Los geht's! Der BTSV hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Während die Hausherren wie gewohnt in Gelb gekleidet sind, treten die Gäste aus Niedersachsen in Blau an.

Vor Anpfiff: Nun aber zurück zum Sportlichen! Angeführt von Dr. Robert Kampka (43) betreten die Hauptdarsteller nun den Platz.

Vor Anpfiff: Standing Ovations für "Mingus"! Soeben ist Minges Konterfei oberhalb der VIP-Tribüne hochgezogen worden, wo es von nun an mit den neun bisherigen SGD-Ikonen hängt - begleitet mit "Ralf Minge"-Rufen aus dem K-Block.

Minges Konterfei (links) ist nun neben den anderen neun SGD-Ikonen zu finden. © Lutz Hentschel

18.22 Uhr Minge-Ehrung im Rudolf-Harbig-Stadion

Bevor das Abendspiel jedoch angepfiffen wird, steht erst einmal Ralf Minge im Fokus des Geschehens. Die Dynamo-Legende wird nämlich zeitnah zum Ehrenspielführer gekürt.

Vor Anpfiff: "Wir sind der zwölfte Mann" hallt es durch das Stadion, Gänsehaut-Atmosphäre.

Vor Anpfiff: Tausende Fans halten die Schals hoch, es ertönt die Dynamo-Hymne.