Dynamo gegen Braunschweig live: Blitz-Doppelschlag! SGD ist wieder voll im Spiel
Dresden - Unter Flutlicht empfängt Dynamo Dresden am heutigen Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) die Eintracht aus Braunschweig zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres.
Spielstand:
Dynamo Dresden - Eintracht Braunschweig 2:2 (0:2)
Torschützen: Christian Conteh 0:1/0:2 (7. Spielminute/21.), Jakob lemmer 1:2 (54.), Nils Fröling (56.)
TAG24 berichtet im Liveticker und hält Euch vor, während und auch nach dem Spiel auf dem Laufenden.
66. Minute: Doppelwechsel bei Dynamo! Pauli und Fröling verlasen den Platz, Kammerknecht sowie Oehmichen kommen neu in die Partie.
62. Minute: In Höhe der Mittellinie setzt Hauptmann zur Grätsche an, trifft dabei allerdings nur Heußer - und bekommt Gelb.
58. Minute: Dynamos Pauli kommt zu spät gegen Marie, sieht dafür von Schiri Dr. Kampka die Gelbe Karte.
56. Minute: Dynamos Fröling trifft zum Ausgleich!
Was ist denn hier los? Rund zwei Minuten nach dem 1:2-Anschlusstreffer trifft Fröling zum 2:2-Ausgleich.
Bei einer Lemmer-Flanke von rechts landet der Ball beim Angreifer, der zunächst scheitert, dann aber doch noch einmal an die die Kugel kommt - und diese über die Linie gedrückt bekommt. Fußball-Wahnsinn im Rudolf-Harbig-Stadion!
54. Minute: Anschlusstreffer der Dynamos!
Tor für Dynamo!
Lemmer zieht das Tempo an, sprintet in die Box. Dort angekommen versucht er es mit einem satten Flachschuss. Braunschweigs Torhüter kann klären, lässt den Ball dabei allerdings vor Lemmers Füße prallen, dessen Nachschuss ins Tor geht.
51. Minute: Doch auch diese ist nicht von Erfolg gekrönt. Hoffmann hat den Ball sicher.
50. Minute: Die darauffolgende Eckball bekommt Braunschweig-Keeper Hoffmann, der die Kugel nächsten Ecke klärt.
49. Minute: Dynamos Rossipal schlägt eine Flanke von links in den gegnerischen Strafraum, wo Braunschweigs Amougou Nkoa den Ball aber entschärft.
46. Minute: Während die Gäste auf personelle Veränderungen verzichten, bringt Dynamo-Coach Stamm mit Hauptmann einen neuen Akteur fürs Spiel. Sapina bleibt draußen.
46. Minute: Weiter geht's!
Der Ball rollt wieder.
Die zweite Hälfte läuft.
Vor Anpfiff der zweiten Hälfte: Beide Teams stehen wieder auf dem Platz. In wenigen Minuten wird auch der zweite Durchgang angepfiffen.
19.19 Uhr: Halbzeit! Dynamo geht mit 0:2-Rückstand in die Pause
Schluss, Schiri Dr. Kampka bittet zum Pausentee.
Unter einem gellenden Pfeifkonzert verabschieden sich die Dynamo-Kicker in die Halbzeitpause.
Offensiv ging bislang so gut wie nichts zusammen, SGD-Angriffe blieben Mangelware, das Tempo fehlte, und auch in den Zweikämpfen wirkten die Mannen von Chefcoach Stamm oft einen Schritt zu spät. Der 0:2-Rückstand ist somit ebenso bitter wie verdient.
45.+1: Bell Bell zündet eine Fackel aus der zweiten Reihe, muss sich dabei allerdings SGD-Torhüter Schreiber geschlagen geben, der das Ding hält.
45. Minute: Drei Minuten packt das Unparteiischen-Gespann noch obendrauf.
43. Minute: Herrmann spielt den Ball kurz zu Rossipal, der diesen in die Box schlägt. Ein Abnehmer ist jedoch nicht zu finden, Braunschweigs Defensive steht kompakt und entschärft die Situation.
42. Minute: Dynamos Rossipal schickt Fröling auf die Reise, der eine Ecke rausholt.
39. Minute: Nun aber wieder die Gäste! Yardimci kommt nach einer Conteh-Flanke zum Kopfball, den Schreiber gerade noch so mit den Fingerspitzen über die Querlatte lenkt. Knapp war's!
36. Minute: Erste Dynamo-Chance im Spiel
Na bitte, es geht doch! Nach exakt 35 Minuten und 51 Sekunden meldet sich nun auch mal die Dynamo-Offensive zum Dienstbeginn.
Lemmer kommt vor der BTSV-Box an den Ball, hält aus zentraler Position mit links drauf. Der unpräzise Distanzschuss stellt Keeper Hoffmann jedoch vor keine großen Probleme. Er hält sicher.
34. Minute: Dynamo-Coach wechselt früh
Was ist denn da los?
Nach etwas über einer halben gespielten Stunde verlässt Amoako den Platz. Für ihn kommt nun Herrmann neu ins Spiel.
32. Minute: Bei einer BTSV-Ecke von links kommt Aydin an den ball, bekommt diesen aber nicht verarbeitet.
29. Minute: Für Aydin scheint es wohl weiterzugehen. Er steht wieder, nimmt am Spiel teil.
28. Minute: Braunschweigs Aydin geht im Zweikampf mit Dynamos Amoako zu Boden, muss behandelt werden.
24. Minute: Nun mal aber Lemmer, der entschlossen nach vorne zieht. Am Ende ist aber erneut ein Braunschweiger zur Stelle, kann auch dieses Vorhaben unterbinden.
21. Minute: Ex-Dynamo Conteh trifft doppelt!
Tor Nummer zwei, erneut für die Gäste - und wieder ist es Conteh, der mitten ins SGD-herz trifft.
Braunschweigs Stürmer flitzt in die Box, lässt dabei mit gekonnten Bewegungen SGD-Innenverteidiger Pauli stehen und knallt die Kugel anschließend ins lange Eck. Schreiber hat keine Chance, 0:2.
18. Minute: Die Dynamos haben bislang große Probleme, sich nach vorne zu kombinieren. Immer wieder aufs Neue sind die Braunschweiger hellwach, gehen robust in die Zweikämpfe und unterbinden die Offensiv-Bemühungen der Hausherren.
15. Minute: Erneut versucht es Lemmer mit einer Einzelaktion über rechts, zieht im Duell mit Braunschweigs Aydin allerdings den Kürzeren - und verliert die Kirsche.
13. Minute: Braunschweigs Marie sucht Heußer, bedient ihn mit einem scharfen Zuspiel in den Lauf. Doch der Ball landet im Toraus. Abstoß für Dynamo!
11. Minute: BTSV-Akteur Yardimici tänzelt sich nach vorne, kann aber kurz vor dem Dynamo-Sechzehner doch noch gestoppt werden.
9. Minute: So hatten sich die Dynamos den Start in dieses Spiel sicher nicht vorgestellt. Bleibt nun abzuwarten, wie die Hausherren diesen 0:1-Schocker verarbeiten.
7. Minute: Kalte Dusche für die Dresdner!
Ausgerechnet Ex-Dynamo Conteh trifft zur 1:0-Führung aus Sicht der Gäste.
Der BTSV-Offensivmann taucht nach einem Zuspiel von Teamkollege Bell Bell vor Keeper Schreiber auf, nimmt den Ball perfekt an und chippt diesen im Anschluss zum 1:0 ins Tor.
5. Minute: Dynamos Lemmer versucht es über rechts, dreht dann jedoch wieder ab. Neu-Spielaufbau der Schwarz-Gelben.
3. Minute: Braunschweigs Aydin tankt sich auf der rechten Seite in Richtung der Dynamo-Box und legt dann ab auf Marie, der den Ball aber im Zweikampf gegen Fröling verliert.
2. Minute: Pyroshow der Gäste! Der mitgereiste Anhang aus Braunschweig lässt es ordentlich brennen, fackelt ein ganzes Munitionslager an Bengalos ab.
1. Minute: Anpfiff!
Los geht's!
Der BTSV hat Anstoß, spielt von links nach rechts.
Vor Anpfiff: Während die Hausherren wie gewohnt in Gelb gekleidet sind, treten die Gäste aus Niedersachsen in Blau an.
Vor Anpfiff: Nun aber zurück zum Sportlichen! Angeführt von Dr. Robert Kampka (43) betreten die Hauptdarsteller nun den Platz.
Vor Anpfiff: Standing Ovations für "Mingus"!
Soeben ist Minges Konterfei oberhalb der VIP-Tribüne hochgezogen worden, wo es von nun an mit den neun bisherigen SGD-Ikonen hängt - begleitet mit "Ralf Minge"-Rufen aus dem K-Block.
18.22 Uhr Minge-Ehrung im Rudolf-Harbig-Stadion
Bevor das Abendspiel jedoch angepfiffen wird, steht erst einmal Ralf Minge im Fokus des Geschehens.
Die Dynamo-Legende wird nämlich zeitnah zum Ehrenspielführer gekürt.
Vor Anpfiff: "Wir sind der zwölfte Mann" hallt es durch das Stadion, Gänsehaut-Atmosphäre.
Vor Anpfiff: Tausende Fans halten die Schals hoch, es ertönt die Dynamo-Hymne.
18.16 Uhr: Dynamo-Kapitän steht in der Startelf!
Bitter! Dynamo-Trainer Stamm muss kurzfristig umplanen.
Vermeij fällt kurzfristig verletzungsbedingt aus. Für ihn rückt Kapitän Kutschke in die Startelf.
Vor Anpfiff: Die Warm-Uph-Phase ist vorbei. Doch ehe sich die Dynamos in die Katakomben verabschiedeten, ging es zuvor noch einmal vor den K-Block. Gemeinsam mit dem heimischen Anhang stimmte man sich auf das Spiel ein.
18.12 Uhr: Nicht mehr lange bis zum Anpfiff
Was für eine tolle Kulisse im Rudolf-Harbig-Stadion!
Wolkenloser Nachthimmel, zwei Traditionsmannschaften, Flutlicht - und ein volles SGD-Wohnzimmer: Es ist alles angerichtet für einen packenden Fußball-Abend.
18.07 Uhr: Punkte müssen her! Dynamos Ausgangslage ist klar
Verlieren verboten für die Dynamos!
Gegen den direkten Konkurrenten im Kampf um den Zweitliga-Klassenerhalt muss das Team von SGD-Coach Stamm unbedingt gewinnen, um den Anschluss ans rettende Ufer nicht zu verlieren.
Bleiben die aus Sicht des Tabellen-17. so dringend benötigten Punkte aus, droht das Überwintern auf einem direkten Abstiegsplatz.
17.59 Uhr: Profis bereiten sich aufs Spiel vor
Die Warm-Up-Phase vor dem Keller-Duell läuft auch Hochtouren.
Die Spieler stehen schon auf dem Platz, bringen sich auf Betriebstemperatur.
17.37 Uhr: Eintracht-Coach Backhaus wechselt doppelt
Und die Gäste aus Niedersachsen? Braunschweigs Cheftrainer Backhaus wechselt derweil auf zwei Positionen.
Bell Bell und Köhler ersetzen Raebiger sowie den rot-gesperrten Frenkert.
17.27 Uhr: Dynamo Dresden mit einer Veränderung
Die Aufstellungen wurden soeben bekannt gegeben. Anfangen wollen wir mit Dynamos Startelf.
SGD-Coach Stamm nimmt im Vergleich zur bitteren 1:3-Auswärtsschlappe beim 1. FC Kaiserslautern in der Vorwoche nur eine einzige Änderung vor.
Herrmann muss sich zunächst mit der Bank begnügen. Dafür rückt der deutsch-kroatische Motor Sapina in die Anfangself. Vermeij agiert heute an der Sturmspitze, flankiert von Lemmer und Fröling.
Hauptmann scheint wieder einsatzbereit zu sein, steht aber nicht im Startaufgebot. Anders sieht es hingegen bei Daferner aus: Der Angreifer ist nämlich nicht im heutigen Kader der Schwarz-Gelben aufzufinden.
16.55 Uhr: Jetzt ist auch Dynamo Dresden da
Zehn Minuten später hat es auch die Heimmannschaft geschafft, der Dynamo-Bus rollt ins Rudolf-Harbig-Stadion.
Noch rund eineinhalb Stunden bis zum letzten Heimspiel des Kalenderjahres!
16.46 Uhr: Die Gäste sind da
Es wird ernst! Die erste Mannschaft ist da, die Gäste aus Braunschweig fuhren gegen 16.46 Uhr vor.
Noch lässt der Dynamo-Bus auf sich warten.
16.35 Uhr: Zahlreiche Fans warten auf den Einlass
Schon zwei Stunden vor dem Spiel herrscht am Wohnzimmer der Schwarz-Gelben reges Treiben.
Während einige Fans den Fußball-Abend mit einem kühlen Bierchen einläuten, warten andere längst ungeduldig an den Stadiontoren und wollen rein.
16.30 Uhr: Fankneipe "Kulti" hat geschlossen
Schlechte Nachrichten für Dynamo-Fans: Wegen Sanierungsarbeiten bleibt das Kulti im Rudolf-Harbig-Stadion heute geschlossen.
16.20 Uhr: Hier wird das Spiel heute übertragen
Wieder einmal ist ein Dynamo-Match nur hinter der Bezahlschranke zu sehen.
Die heutige Partie wird live von Sky übertragen. Diejenigen von Euch, die kein kostenpflichtiges Streaming-Abo besitzen, müssen heute also auf Live-Fußball im TV verzichten.
Kein Grund jedoch, den Kopf hängen zu lassen, denn in unserem TAG24-Liveticker könnt Ihr das Spiel mitverfolgen.
16 Uhr: Die Bilanz spricht leicht für Eintracht Braunschweig
Heute treffen beide Teams schon zum 21. Mal aufeinander. Man kennt sich also bestens.
In den bisherigen Partien konnten die Dynamos fünf Siege verbuchen, Braunschweig gewann sieben Begegnungen, während der Rest Unentschieden endete.
Das letzte Pflichtspiel liegt allerdings schon mehr als sieben Jahre zurück: Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga reiste die SGD nach Braunschweig, ging früh durch Ex-SGD-Kicker Haris Duljevic in Führung, musste aber noch den Ausgleich von Bochum-Routinier Philipp Hofmann (beide 32) hinnehmen. Das Spiel endete 1:1 (1:1).
15.43 Uhr: Wiedersehen mit Ex-Dynamo-Talent Ehlers
Beim Spiel zwischen Dynamo Dresden und Eintracht Braunschweig steht ein Spieler ganz besonders im Fokus: Ex-SGD-Kicker Kevin Ehlers (24) kehrt heute nämlich dorthin zurück, wo seine Profikarriere begann.
2017 wechselte der 24-jährige vom Nachwuchsleistungszentrum in den Profi-Bereich, spielte zunächst für die U17- und U19-Mannschaften, ehe er 2019/20 in den Kader der ersten Mannschaft aufstieg.
Den hohen Erwartungen konnte das einst so vielversprechende Talent jedoch nie ganz gerecht werden und nach der Verpflichtung von Lars Bünning (27) fand er sich oft auf der Bank wieder. Im Sommer letzten Jahres wechselte er schließlich zur Eintracht nach Braunschweig, wo er bisher 37 Spiele in der 2. Bundesliga absolvierte und dabei zwei Tore erzielte.
15.20 Uhr: Dynamo-Coach Stamm drohen bis zu sieben Ausfälle
Bitter! Große Personalsorgen plagen Dynamo vor der Partie gegen Eintracht Braunschweig.
Cheftrainer Thomas Stamm (42) muss weiterhin auf die Langzeit-Ausfälle Tony Menzel (20), Sascha Risch (25), Jakob Zickler (19), Jan-Hendrik Marx (30) und Lennart Grill (26) verzichten.
Doch damit nicht genug: Auch Niklas Hauptmann (29, grippaler Infekt) und Christoph Daferner (27, Kopfverletzung) stehen noch auf der Kippe, drohen auszufallen. "Es ist schwer abzuschätzen, ob die beiden dabei sein können", erklärte der 42-jährige SGD-Coach auf der Pressekonferenz vor dem letzten Heimspiel des Jahres.
14.56 Uhr: Besondere Ehrung für Dynamo-Legende Minge
Vor Anpfiff der heutigen Partie wird es im Rudolf-Harbig-Stadion emotional: Dynamos Vereinslegende Ralf Minge (65) wird als Ehrenspielführer geehrt.
Höhepunkt der Zeremonie ist das Hochziehen seines Porträts oberhalb der VIP-Tribüne, wo es künftig neben SGD-Ikonen wie Wolfgang Oeser (†81), Hans-Jürgen Kreische (78), Klaus Sammer (83), Dieter Riedel (78), Hans-Jürgen Dörner (†70), Reinhard Häfner (†64), Hartmut Schade (71), Ulf Kirsten (60) und Gert Heidler (77) hängen wird.
Mitte November war der 65-Jährige einstimmig zum Ehrenspielführer der Schwarz-Gelben gewählt worden.
14.35 Uhr: Verlieren verboten! Keller-Gipfel in Dresden
Heute zählt für die Dynamos nur eines: Punkte! Mit Eintracht Braunschweig gastiert ein direkter Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt bei den Schwarz-Gelben.
Das auf dem vorletzten Platz stehende Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (42) muss daher gegen den Tabellen-14. unbedingt gewinnen, um nicht noch tiefer in den Abstiegssumpf zu rutschen.
Doch Vorsicht ist geboten, denn der BTSV hat nach zuvor vier Pleiten in Serie wieder Selbstvertrauen getankt. Mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern und einem 1:1 im Duell bei Holstein Kiel in der Vorwoche haben die Niedersachsen gezeigt, dass sie wieder punkten können.
Diesen positiven Trend wollen die Löwen heute in Dresden fortsetzen. Die Stamm-Mannschaft wird jedoch sicher etwas dagegen haben, da sie sich selbst mit Zählbarem Luft im Tabellenkeller verschaffen möchte.
14.15 Uhr: Hochrisikospiel! Stadt erlässt Allgemeinverfügung vor Dynamo-Duell
Rund um das Rudolf-Harbig-Stadion gelten heute verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Hintergrund ist die Einstufung der Partie als Hochrisikospiel.
Die Stadt hat deshalb eine umfassende Allgemeinverfügung für das Umfeld des schwarz-gelben Wohnzimmers erlassen. Von 15.30 bis 22 Uhr gilt ein weitreichendes Verbot verschiedener Gegenstände und bestimmter Kleidung. Dazu zählen unter anderem Pyrotechnik, Messer, Schutz- und Protektorenkleidung, Helme, Sturmhauben. Auch Einwegoveralls, Schlauchschals und Kapuzenjacken mit integrierter Brille sind untersagt.
Die Sicherheitszone zieht sich dabei vom Lennéplatz über Park- und Zinzendorfstraße zur Lingnerallee, verläuft weiter entlang der Grunaer Straße bis zum Straßburger Platz und schließt schließlich wieder am Ausgangspunkt.
13.55 Uhr: Ausverkaufter Heimbereich gegen Eintracht Braunschweig
Auf sie ist stets Verlass: Wenig überraschend kann Dynamo auch an diesem Freitagabend erneut auf die volle Unterstützung der eigenen Anhänger zählen.
Rund 31.000 Zuschauer werden im Rudolf-Harbig-Stadion erwartet. Das letzte Heimspiel der SGD in diesem Jahr ist damit auf heimischer Seite vollständig ausverkauft, die Tageskassen bleiben demzufolge geschlossen.
Zudem werden knapp 2.300 Gästefans erwartet, die ihre Mannschaft auf die rund 300 Kilometer lange Auswärtsreise nach Dresden begleiten.
13.35 Uhr: Aufgepasst! Staugefahr vor Dynamo-Heimspiel
Wer das Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und Eintracht Braunschweig heute live vor Ort verfolgen möchte, sollte sich unbedingt frühzeitig auf den Weg machen.
Am Freitagabend ist in und um Dresden nämlich mit besonders vollen Straßen zu rechnen. Feierabendverkehr, das SGD-Heimspiel und der Beginn des dritten Adventswochenendes fallen zusammen. Entsprechend stark ausgelastet sind also die Hauptverkehrsachsen sowie die Straßen rund um das Rudolf-Harbig-Stadion.
Um Stress zu vermeiden und rechtzeitig da zu sein, empfiehlt es sich daher, ein großzügiger Zeitpuffer einzuplanen - oder aber auf öffentliche Verkehrsmittel auszuweichen. Gute Fahrt!
12. Dezember, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig im Liveticker
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen Eintracht Braunschweig.
Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.
