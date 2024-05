Rest-Hoffnung: So schafft es Dynamo doch noch auf Platz 3

Regensburg (+10) muss im Gegenzug in Köln und daheim gegen Saarbrücken verlieren, was nicht unmöglich klingt. Essen (+8) darf aus den Partien gegen 1860 München und in Lübeck nicht mehr als vier Punkte holen. Dann wäre es geschafft.

Die Voraussetzung ist klar: Dresden (Tordifferenz + 13) muss seine beiden ausstehenden Spiele Samstag in Unterhaching und eine Woche später daheim gegen Duisburg gewinnen, um den einem Wunder gleichenden Fakt noch in die Tat umsetzen zu können.

Zwei weitere Entscheidungen könnten am Wochenende fallen. Siegt Münster am Sonntag in Verl und der SSV Jahn gewinnt nicht, dann haben auch die Preußen den Durchmarsch geschafft.

Im Keller steht am Samstag das Duell Bielefeld gegen Halle an. Verliert der HFC und Mannheim punktet zweieinhalb Stunden später gegen Sandhausen, ginge es für die Anhaltiner in die Regionalliga.