Stamms Spagat: Kann Aufstiegs-Euphorie Dynamo durch die 2. Liga tragen?

Dresden - Am 12. Mai tuckerte Dynamos Aufstiegs-Truck über das Terrassenufer, Mannschaft, Trainer und Betreuer feierten ausgelassen. Knapp zweieinhalb Monate später kann man sich kaum noch daran erinnern. Trotzdem sind diese Eindrücke jetzt so wichtig.

Dynamos eindrucksvolle Aufstiegsfeier liegt gefühlt ganz weit zurück. © Lutz Hentschel

"Die Realität ist sicherlich auch so, dass wir dieses Jahr extrem beißen müssen, dass wir uns strecken müssen, dass es schwierig wird", gibt Thomas Stamm (42) mit Blick auf die neue Spielzeit zu.

Umso wichtiger also, dass "wir Selbstvertrauen, Selbstverständnis aus diesem Jahr, aus dieser Euphorie mitnehmen. Das ist etwas, was bleiben kann, dass man so ein Selbstverständnis hat, nach dem Motto: Hey, wir sind gut, und wenn wir gut arbeiten, wenn wir intensiv arbeiten, dann wird man auch belohnt. Also unbedingt Euphorie, unbedingt diese Emotionen mitnehmen", erklärt Dynamos Coach.

Der Schweizer hatte in den vergangenen sechs Wochen der Vorbereitung die schwierige Aufgabe, zum einen die Euphorie aus der Aufstiegssaison zu übertragen, gleichzeitig aber auch jedem klarzumachen, dass es im Bundesliga-Unterhaus auch deutlich mehr Gegen- als Rückenwind geben kann.

"Allen muss bewusst sein, dass es etwas Neues ist, und dass es letztes Jahr auch Phasen gab, wo wir gemeinsam durch mussten."