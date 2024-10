Rote Karte erhitzt die Gemüter! Wird Dynamo-Kapitän Kutschke auch im DFB-Pokal gesperrt?

Wiesbaden - Die Rote Karte für Stefan Kutschke (77.) erhitzte die Gemüter beim 0:1 der Dynamos in Wiesbaden. War es eine, war sie übertrieben?

Wird Kapitän Stefan Kutschke (35) nach seiner Roten Karte auch gegen Darmstadt fehlen? © Picture Point/Gabor Krieg

Was feststeht, der Kapitän wird sicherlich zwei Spiele fehlen - ob auch im DFB-Pokal am Mittwoch gegen den SV Darmstadt 98, wird der Verband entscheiden.

Was war passiert? Kutschke rutschte mit Vehemenz in Florian Hübner, schräg von hinten. Allerdings traf er ihn nicht mit dem ausgestreckten Bein, sondern mit den nachziehenden. Hübner musste danach raus.

"Er hat starke Schmerzen am Knöchel, da kann sogar etwas kaputt sein", sagte Wehens Trainer Nils Döring nach dem Spiel. Mit einer Verzögerung von einer Minute zückte Schiri Lars Erbst (Gerlingen) den roten Karton. Von der Tribüne aus gesehen war es eine Kann-Entscheidung, definitiv kein Muss. Nach seiner Ampelkarte in Aue (0:2) war für den Kapitän schon zum zweiten Mal in dieser Saison eine Partie vorzeitig vorbei.

Dresdens Trainer Thomas Stamm regte nicht mal so sehr der Platzverweis für seinen Kapitän auf, sondern das zweierlei Maß des Schiris.