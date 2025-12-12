Rührender Moment vor Anpfiff: Minge zehnter Ehrenspielführer der SG Dynamo

Dresden - Was für eine Stimmung, was für eine Rührung! Als das Banner mit dem Konterfei von Ralf Minge vor dem Angriff der Partie von Dynamo gegen Braunschweig hochgezogen wurde, platzte irgendwie ein ganzes Stadion voller Stolz und der Protagonist selbst schaute gebannt zu. Der 65-Jährige ist der zehnte Ehrenspielführer der SGD.

Da hängt er nun links neben Dixie Dörner: Ralf Minge hat sein Banner als Ehrenspielführer im Rudolf-Harbig-Stadion. © Lutz Hentschel

Viermal gewann Minge mit Dynamo den FDGB-Pokal. 1989 und 1990 wurde er Meister. Mit seinem letzten Einsatz im schwarz-gelben Trikot schaffte er 1991 die Qualifikation zur gesamtdeutschen Bundesliga.

Sein Engagement für Dynamo war damit aber längst nicht beendet. Der 36-fache DDR-Nationalspieler arbeitete später als Chef- und Co-Trainer für Dynamo, war Sportdirektor der SGD und saß im Aufsichtsrat des Vereins.

Als Aktiver hatte er 32 Pflichtspiele als Kapitän bestritten, auf der Mitgliederversammlung 2025 wurde er zum Ehrenspielführer ernannt.