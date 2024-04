Sachsenpokal-Finale zwischen Dynamo und Aue am 25. Mai - Oder etwa doch nicht?

Dresden - Dynamo Dresden gegen den FC Erzgebirge Aue - ein Landespokalfinale wie gemalt. Besser geht es in Sachsen nicht. Der Termin steht: Gespielt wird am 25. Mai im Rudolf-Harbig-Stadion. Doch es gibt noch einige Konstellationen, die das ins Wanken bringen können.

Zuletzt trafen Dynamo Dresden und Erzgebirge Aue im Februar in der Liga aufeinander. © Lutz Hentschel

Der Sieger zieht in die 1. Runde des DFB-Pokals ein - es sei denn, einer der zwei Vereine kommt in der 3. Liga unter die Top 4, dann sind beide schon vorm Finale qualifiziert.

Schaffen es Dresden und Aue unter die besten vier, ja was passiert dann eigentlich? Der Sächsische Verband sagt, dann würde es ein Entscheidungsspiel der beiden Halbfinal-Verlierer geben, Bischofswerda gegen Zwickau.

Der Sieger stünde im DFB-Pokal. Der DFB erklärt dagegen, wenn beide sächsischen Finalisten über die Liga in die erste Runde einziehen, dann würde der nächstmögliche Drittligist nachrücken.

Das allerdings würde den Sachsenpokal komplett entwerten, wenn keiner über diesen Landeswettbewerb in den DFB-Pokal einziehen würde. In der Tat gibt es da in den Statuten eine Grauzone.