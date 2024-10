Sachsenpokal-Sensation! Chemnitz haut Dynamo in der Verlängerung raus

Der Chemnitzer FC hat sich in einem echten Cup-Krimi gegen Dynamo Dresden durchgesetzt und dem Drittligisten in der Verlängerung den Todesstoß versetzt.

Von Florian Mentele

Chemnitz - Dicke Überraschung im Sachsenpokal! Der Chemnitzer FC hat sich in einem echten Cup-Krimi mit 3:1 gegen Dynamo Dresden durchgesetzt und dem Drittligisten dabei erst in der Verlängerung den Todesstoß versetzt.

Eigentlich deutete zunächst nicht viel auf die Sensation hin. Dynamo arbeitete sich gegen giftige Hausherren gut ins Match und ging durch ein Traumtor von Aljaz Casar (21.) in Führung. Doch nur zehn Minuten später glich Niclas Erlbeck (31.) nach einer Ecke für die Hausherren aus - und es kam noch dicker für die Gäste: Kurz vor der Pause musste der SGD-Torschütze Casar nämlich mit blutender Nase runter - Verdacht auf Nasenbeinbruch! Fortan blieben große Chancen Mangelware, weshalb es in die Verlängerung ging. Und in der sollten die Himmelblauen schließlich mehr Körner beweisen. Etwas Glück brauchte es aber auch, denn in der 103. Minute bugsierte Christoph Daferner die Kugel ganz unglücklich in die eigenen Maschen, ehe Luis Fischer den Deckel draufmachte (114.). In unserem Liveticker zum Sachsenpokal-Kracher könnt Ihr die Highlights der Partie nachlesen.

Lange Gesichter bei Dynamo Dresden! Der Titelverteidiger scheidet schon in der 3. Runde aus dem Sachsenpokal aus. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Himmelblauen feiern! Der Chemnitzer FC sorgte im Sachsenpokal gegen Dynamo Dresden für die Sensation. © Picture Point / Gabor Krieg

16.56 Uhr: Thomas Stamm bemängelt die Standard-Verteidigung

"Wir sind sehr gut aus der Pause gekommen und hatten da eine gute Phase. Aber dann ist es schon so, dass in der Schlussphase kam zu wenig", resümierte der SGD-Coach beim MDR. "Wir haben uns zu wenig klare Chancen rausgespielt, müssen da effizienter sein. Außerdem dürfen wir niemals den Ausgleich kassieren. Zwei Standardtore schlecht verteidigt heute. Wenn du so in der 3. Liga verteidigst, dann reicht es nicht. Insgesamt natürlich am Ende kein gutes Spiel von uns." "Wir haben uns mehr erhofft, wir wollten den Titel verteidigen, das hatten wir uns vorgenommen. Und da ist am Ende jetzt natürlich niemand zufrieden."

16.53 Uhr: CFC-Coach Benjamin Duda ist stolz auf seine Mannschaft

"Ich bin unfassbar stolz", erklärte der Chemnitz-Trainer nach Spielende. "Mir geht es vor allem um die Art und Weise. Wir haben wenig Glück gebraucht, wenig Torwart-Paraden gebraucht und den Gegner immer wieder vor Probleme gestellt. Das war ein wirklich sehr gutes Spiel von uns."

16.46 Uhr: Dynamo-Kapitän Stefan Kutschke wettert nach Pokal-Aus

Stefan Kutschke ist nach dem Pokal-Aus bedient - und macht daraus am MDR-Mikrofon auch keinen Hehl: "Das ist eine Art und Weise wie wir dieses Spiel verloren haben, das ist katastrophal. Unsere Körpersprache ging nach dem Tor gar nicht klar. Es ist enttäuschend, wie wir uns hier heute präsentiert haben", so der SGD-Stürmer. "Es müsste sich jeder damit genug beschäftigt haben. 10.000 Zuschauer, Sachsenpokal, in Chemnitz. Der Trainer hat gesagt, dass wir es annehmen wie ein Punktspiel. Wen man da noch motivieren muss, also dann kann man es auch sein lassen."

Sachsenpokal-Sensation perfekt! Chemnitzer FC haut Dynamo Dresden raus

Abpfiff: Das Spiel ist aus, der Chemnitzer FC schlägt Dynamo mit 3:1 und zieht in die nächste Runde ein!

120. Minute +1: Die Nachspielzeit läuft, der Rekord-Pokalsieger wird hier den Drittligisten rausschmeißen und in die nächste Runde einziehen. Das Stadion feiert schon die Sensation, bei Dynamo hängen die Köpfe.

118. Minute: Die Dynamos raffen sich noch einmal auf und drängen jetzt auf den Anschluss, doch viel zeit bleibt nicht mehr.

Der Chemnitzer FC jubelt in der Verlängerung gleich doppelt. © Picture Point / Gabor Krieg

Dynamo Dresden vor dem Aus, Luis Fischer legt nach!

114. Minute: TOOOR für die Hausherren, der CFC macht den Deckel drauf! Nach einer Flanke von der rechten Seite verlängert der eingewechselte Eshele per Kopf zu Fischer, der den Ball aus abseitsverdächtiger Position mit links flach zum 3:1 ins Netz zimmert. Ist das die Entscheidung?

113. Minute: Die mitgereisten Dynamo-Fans warten immer noch vergeblich auf eine Reaktion ihrer Mannschaft, der Favorit kann bis dato keinen Druck aufbauen. Stattdessen holt der CFC die nächste Ecke. Eine Sensation liegt jetzt in der Luft, das Stadion an der Gellertstraße spürt sie schon.

112. Minute: Jongmin Seo macht sich für einen Freistoß in sehr guter Position bereit, aber sein schwacher Schuss landet in der Mauer.

109. Minute: Batista Meier schlägt eine Ecke weit an den langen Pfosten, Adamczyk verschätzt sich - aber kein SGD-Kicker ist zur Stelle.

105. Minute: Dynamo ist jetzt unter Zugzwang, eine Viertelstunde bleibt noch für den Ausgleich. Die erste Halbzeit der Verlängerung ist rum, die Seiten werden gewechselt.

Christoph Daferner (3.v.r.) befördert das Leder in den eigenen Kasten. © Picture Point / Gabor Krieg

Der Chemnitzer FC geht durch ein Eigentor in Führung

103. Minute: TOOOR für den Chemnitzer FC, der Underdog erzielt das 2:1! Nach der Ecke bringt Karimani den Ball im zweiten Versuch in die Mitte, wo Roman Eppendorfer ihn nur leicht touchiert. Vom 21-Jährigen springt die Kugel dann ans Bein von Christoph Daferner, der sie ganz unglücklich an Mesenhöler vorbei in die eigenen Maschen bugsiert.

102. Minute: Fast die Chemnitzer Führung! Die Hausherren schalten über rechts um, dann taucht Karimani ganz frei vor Mesenhöler auf, doch der eingewechselte Lehmann klärt im letzten Moment zur Ecke.

98. Minute: Stamm reagiert noch einmal, Jonas Sterner hat Feierabend, für ihn kommt Paul Lehmann - der nächste gebürtige Dresdner.

98. Minute: Heise flankt von links zum Elfmeterpunkt, Adamczyk kommt raus und packt zu.

Auch CFC-Torschütze Niclas Erlbeck muss raus

95. Minute: Jetzt hat es auch den Chemnitzer Torschützen erwischt! Niclas Erlbeck setzt sich auf den Boden, es geht nicht mehr weiter. Ob seine alte Knieverletzung wieder aufgebrochen oder der Tank schlicht leer ist, lässt sich nicht erkennen. Für ihn kommt der gebürtige Dresdner Ole Schiebold.

93. Minute: Batista Meier sucht den Abschluss von der Strafraumkante, doch der wird geblockt.

93. Minute: Das Bild bleibt zunächst unverändert: Dynamo schnappt sich wieder den Ball, die Hausherren lauern.

91. Minute: Auf geht's, wir bekommen Nachschlag! Die erste Hälfte der Verlängerung läuft, Chemnitz stößt an.

Sachsenpokal-Nachschlag für Dynamo Dresden und den Chemnitzer FC

Abpfiff: Es gibt keinen Sieger nach 90 Minuten, das Spiel geht in die Verlängerung!

90. Minute +1: Batista Meier probiert es noch einmal, dann flankt Sterner auf Tom Berger, dessen Volley-Abschluss aber nicht auf dem Kasten landet.

90. Minute: Drei Minuten werden vorerst nachgespielt.

89. Minute: Echte Torraumszenen sind in der Schlussphase leider Mangelware, es läuft offenbar auf die Verlängerung hinaus! Das wäre für den CFC natürlich schon ein Teilerfolg.

83. Minute: Seo setzt im Umschaltspiel nach und zwingt Mesenhöler zu einem Ausflug, der schlägt die Kugel in allerhöchster Not noch weg.

81. Minute: Sterner flankt von rechts auf den langen Pfosten, Adamczyk ist im Nachfassen zur Stelle.

Claudio Kammerknecht (l.) und Artur Mergel werfen alles rein. © Picture Point / Gabor Krieg

Dynamo Dresden läuft die Zeit davon, der Chemnitzer FC hofft auf den Lucky Punch

79. Minute: Starker Angriff des CFC, Mergel donnert das Leder von der rechten Außenbahn dann aber in den Chemnitzer Nachmittagshimmel.

76. Minute: Tony Menzel hat sich wehgetan und muss kurz behandelt werden, seine Auswechslung war aber wohl schon vorbereitet. Tom Berger feiert sein Comeback nach Verletzungspause.

76. Minute: Die Schwarz-Gelben sind insgesamt das deutlich aktivere Team, aber Chemnitz wirft alles rein und lässt nur ganz wenig zu. Langsam aber sicher deutet sich ein Nachschlag an.

70. Minute: Kurz darauf zappelt der Ball im CFC-Netz, aber der Treffer zählt nicht. Daferner stand zuvor im Abseits, die Fahne geht hoch.

69. Minute: Jetzt ist es so weit, Kutschke ersetzt Robin Meißner. Außerdem darf Jakob Lemmer für Marx ran.

69. Minute: Auf dem Rasen hat sich das Geschehen derweil etwas beruhigt, viel spielt sich zwischen den Strafräumen ab. Das gefällt Thomas Stamm offenbar nicht, er wird gleich Stefan Kutschke bringen.

10.429 Zuschauer sehen den Sachsenpokal-Kracher

66. Minute: Im Stadion an der Gellertstraße wird die offizielle Zuschauerzahl eingeblendet, 10.429 sind es letztlich geworden.

62. Minute: Wieder Seo, der den Ball erobert und dann aus gut 30 Metern einfach draufhält. Die Kugel senkt sich ganz gefährlich, Mesenholer wäre bei diesem Hammer-Tor wohl chancenlos gewesen, doch das Spielgerät rauscht am rechten Pfosten vorbei.

61. Minute: Seo flitzt im Konter über den Rasen und wird taktisch geschickt von Bünning gefoult. Der eingewechselte Innenverteidiger holt sich folgerichtig den Gelben Karton ab.

Jongmin Seo (r.) im Duell mit Jan-Hendrik Marx. © Picture Point / Gabor Krieg

Christoph Daferner hat die erneute Dynamo-Führung auf dem Kopf

59. Minute: Fast das 2:1 für die SGD! Heise bringt einen Freistoß aus dem Halbfeld gefährlich vor den CFC-Kasten, wo Daferner zum Kopfball kommt. Der geht aber ganz knapp am rechten Pfosten vorbei. Das war die bislang beste Gelegenheit in Hälfte zwei.

58. Minute: Aljaz Casar ist inzwischen übrigens mit versorgter Nase immerhin auf die Dynamo-Bank zurückgekehrt.

55. Minute: Chemnitz erstmals im zweiten Durchgang im Vorwärtsgang, Anton Rücker jagt das Leder aus großer Distanz am Ende weit drüber.

54. Minute: Die Stamm-Schützlinge genießen im Moment große Feldvorteile, suchen aber vergeblich die Lücke und machen aus dem Ballbesitz nur wenig. Sterner dribbelt sich fest.

51: Minute: Menzel schnappt sich den Ball im Gegenpressing und bedient Marx, der im Rückraum aber keinen Abnehmer für seine Hereingabe findet. Der zweite Versuch von Menzel landet im Toraus.

49. Minute: Die Schwarz-Gelben sichern sich erst einmal das Spielgerät und lassen es durch die eigenen Reihen laufen, in der Offensive fehlt dann aber die zündende Idee.

46. Minute: Personell gibt es sonst keine weiteren Wechsel auf beiden Seiten.

46. Minute: Weiter geht's auf der Fischerwiese! Von Dynamo-Pressesprecher Christoph Antal gibt es zudem ein Update zu Casar: Die Nase ist weiterhin blutig, ob sie gebrochen ist, steht demnach noch nicht fest.